Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: 270 Đường Hùng Vương, Khóm 2, Mỹ An, Tháp Mười, Huyện Tháp Mười

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Nhận hàng và sắp xếp hàng hóa trong kho.

Thực hiện các công việc liên quan đến hàng hóa tồn kho.

Lưu trữ biên lai, hồ sơ, chứng từ kho.

Kiểm tra hàng trong kho và báo cáo kịp thời về việc thiếu hụt, hư hỏng hàng hóa.

Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Sử dụng tốt các nghiệp vụ máy tính văn phòng.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến kho (thủ kho, quản lý kho,...)

Trung thực, siêng năng, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm theo quy định

Du Lịch hàng năm

Đồng phục đi làm

Chế độ thưởng theo chính sách công ty

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo kỹ năng

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH

