Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đồng Tháp: 270 Đường Hùng Vương, Khóm 2, Mỹ An, Tháp Mười, Huyện Tháp Mười
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Nhận hàng và sắp xếp hàng hóa trong kho.
Thực hiện các công việc liên quan đến hàng hóa tồn kho.
Lưu trữ biên lai, hồ sơ, chứng từ kho.
Kiểm tra hàng trong kho và báo cáo kịp thời về việc thiếu hụt, hư hỏng hàng hóa.
Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.
Sử dụng tốt các nghiệp vụ máy tính văn phòng.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến kho (thủ kho, quản lý kho,...)
Trung thực, siêng năng, tỉ mỉ.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm theo quy định
Du Lịch hàng năm
Đồng phục đi làm
Chế độ thưởng theo chính sách công ty
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo kỹ năng
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TRƯỜNG THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
