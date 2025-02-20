Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH TM & DV NHÃ PHƯỢNG làm việc tại Bình Thuận thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NHÃ PHƯỢNG
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Thuận:
- Bình Thuận
Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm soát chi phí phát sinh trong công ty và từng bộ phận.
Đảm bảo các khoản chi phí được kiểm soát theo đúng ngân sách đã được phê duyệt.
Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, phân tích nguyên nhân chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch.
Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập và phân tích dữ liệu liên quan.
Phân tích biến động chi phí, doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số tài chính khác.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của TP.TCKT và GĐTC
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu kế toán.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động cao trong xử lý tình huống
Có khả năng làm việc và hỗ trợ nhóm tốt
Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc trên môi trường áp lực cao để hoàn thành nhiệm vụ đúng deadline
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén...
Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NHÃ PHƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).
Có cơ hội học hỏi, thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Tham gia đầy đủ các chế độ BH theo luật.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ
Môi trường làm việc thân thiện.
Có cơ hội học hỏi, thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM & DV NHÃ PHƯỢNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
