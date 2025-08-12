Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP TPILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP TPILAND
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 17 Trần Quý Kiên, Bình Trưng, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Hạch toán chứng từ sổ sách kế toán, báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN - Báo cáo tài chính.
- Cân đối thu - chi hàng ngày
- Kiểm tra đối chiếu, rà soát công nợ
- Báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ hàng tháng, hàng quý
- Hàng hóa đầu ra - vào
- Giao dịch ngân hàng: hồ sơ thanh toán .....
- Nhân sự ,tính lương, chi lương
- Làm các chế độ bảo hiểm xã hội : tăng, giảm nhân sự, chế độ ốm đau, thai sản....
- Các công việc khác được giao
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp (Ưu tiên có kinh nghiệm BDS)
- Trung thực, tự giác và chủ động trong công việc.
- Thành thạo Misa.
- Trung thực, tự giác và chủ động trong công việc.
- Thành thạo Misa.
Tại CÔNG TY CP TPILAND Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 12-15tr + thưởng (Tùy theo năng lực)
- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định
- Phúc lợi và hoa hồng rõ ràng
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp;
- Thử việc 2 tháng
- Làm việc từ T2 đến sáng T7 hàng tuần
- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định
- Phúc lợi và hoa hồng rõ ràng
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp;
- Thử việc 2 tháng
- Làm việc từ T2 đến sáng T7 hàng tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TPILAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI