Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP TPILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 Trần Quý Kiên, Bình Trưng, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hạch toán chứng từ sổ sách kế toán, báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN - Báo cáo tài chính.

- Cân đối thu - chi hàng ngày

- Kiểm tra đối chiếu, rà soát công nợ

- Báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ hàng tháng, hàng quý

- Hàng hóa đầu ra - vào

- Giao dịch ngân hàng: hồ sơ thanh toán .....

- Nhân sự ,tính lương, chi lương

- Làm các chế độ bảo hiểm xã hội : tăng, giảm nhân sự, chế độ ốm đau, thai sản....

- Các công việc khác được giao

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp (Ưu tiên có kinh nghiệm BDS)

- Trung thực, tự giác và chủ động trong công việc.

- Thành thạo Misa.

Tại CÔNG TY CP TPILAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12-15tr + thưởng (Tùy theo năng lực)

- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định

- Phúc lợi và hoa hồng rõ ràng

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp;

- Thử việc 2 tháng

- Làm việc từ T2 đến sáng T7 hàng tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TPILAND

