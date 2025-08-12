Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PARETO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARETO
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu kế toán.
Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Lập báo cáo thuế GTGT/TNCN, báo cáo tài chính định kỳ
Cập nhật và quản lý sổ sách kế toán.
Tham gia vào việc xây dựng và cải thiện quy trình kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP...).
Hiểu biết về các chuẩn mực kế toán Việt Nam.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARETO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 triệu / tháng
Review tăng lương hàng năm
Tham gia BHXH, BHYT...theo luật lao động
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động
Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện
Phụ cấp gửi xe.
Lương tháng 13.
Cung cấp các công cụ trong quá trình làm việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARETO
