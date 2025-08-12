Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PARETO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Quận 3

Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu kế toán.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo thuế GTGT/TNCN, báo cáo tài chính định kỳ

Cập nhật và quản lý sổ sách kế toán.

Tham gia vào việc xây dựng và cải thiện quy trình kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP...).

Hiểu biết về các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PARETO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 triệu / tháng

Review tăng lương hàng năm

Tham gia BHXH, BHYT...theo luật lao động

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện

Phụ cấp gửi xe.

Lương tháng 13.

Cung cấp các công cụ trong quá trình làm việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

