Công việc Kế toán quản trị

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 69 kết quả / Từ khoá "Kế toán quản trị"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kế toán quản trị

-

Có 69 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Tuyển Kế toán quản trị Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu
Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Tuyển Kế toán quản trị Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu
Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Seadent
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Seadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Seadent
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đồng Tâm Pro Company
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kết Nối Thời Trang
Tuyển Kế toán quản trị Công ty CP Kết Nối Thời Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kết Nối Thời Trang
Hạn nộp: 20/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP THỊ VÀ PHÂN PHỐI SỐNG LÀNH
Hạn nộp: 16/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VINAPET
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)
Tuyển Kế toán quản trị Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẤT LỘ PHÁT 168
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH NHẤT LỘ PHÁT 168 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẤT LỘ PHÁT 168
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Joy Journeys
Tuyển Kế toán quản trị Joy Journeys làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Joy Journeys
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU TÂM AN
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm T&T Group
Tuyển Kế toán quản trị T&T Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
T&T Group
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm J&T Express Việt Nam - Head Office
Tuyển Kế toán quản trị J&T Express Việt Nam - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
J&T Express Việt Nam - Head Office
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Song Ngữ Quốc Tế Hoàng Gia - Royal School
Tuyển Kế toán quản trị Trường Song Ngữ Quốc Tế Hoàng Gia - Royal School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 670 USD
Trường Song Ngữ Quốc Tế Hoàng Gia - Royal School
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 550 - 670 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cty J&T Express (Việt Nam)
Tuyển Kế toán quản trị Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cty J&T Express (Việt Nam)
Hạn nộp: 30/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần May Vạn Hà
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần May Vạn Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần May Vạn Hà
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam
Tuyển Kế toán quản trị Công ty TNHH AEON Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu
Công ty TNHH AEON Việt Nam
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vũ Hoàng Minh
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Vũ Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Vũ Hoàng Minh
Hạn nộp: 18/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Tuyển Kế toán quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THU LIÊN
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THU LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ THU LIÊN
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP THIÊN HÀ
Hạn nộp: 12/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dệt Liên Châu
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH Dệt Liên Châu làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dệt Liên Châu
Hạn nộp: 07/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị Viện Dầu khí Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu Viện Dầu khí Việt Nam
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ISU
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH PhD Health Sciences làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH PhD Health Sciences
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán quản trị Tập đoàn Kim Tín làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Kim Tín
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu Công Ty Cổ Phần Thời Trang Thể Thao Chuyên Nghiệp Giao Thủy
18 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT NAM VIỆT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán quản trị Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Trung tâm Hạ tầng IDC - Chi nhánh Công ty Công nghệ Thông tin VNPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Trung tâm Hạ tầng IDC - Chi nhánh Công ty Công nghệ Thông tin VNPT
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán quản trị NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu NTQ Solution
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,400 USD CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
900 - 1,400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH VIETNAM GLOBAL SERVICES
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trường Hải (Thaco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty CP Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Conasi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 970 - 1,160 USD Công Ty CP Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Conasi
970 - 1,160 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán quản trị Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị ngày càng tăng trước sự phát triển không ngừng của nền kinh tế và xu hướng mới. Nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra chế độ đãi ngộ tốt với mức lương dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng cho nhân viên kế toán quản trị trình độ chuyên môn cao.

1. Nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị hiện nay

Kế toán quản trị là những người thu thập, xử lý và phân tích các thông tin kinh tế, tài chính cho các nhà quản lý, giúp doanh nghiệp có thể theo đuổi mục tiêu, kiểm soát hoạt động kinh doanh bao gồm chi phí từng bộ phận, chi phí công việc, phân tích doanh thu, lợi nhuận… nhằm hỗ trợ quá trình điều hành tổ chức trong doanh nghiệp.

Vai trò của kế toán quản trị rất quan trọng trong doanh nghiệp vì đây là bộ phận có chức năng và mục tiêu quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Do đó, trước sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị trong các công ty luôn có xu hướng tăng nhiều năm nay.

Theo thống kê, các doanh nghiệp quy mô lớn thường có nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị cao hơn. Theo đó, 64,1% công ty quy mô từ 100 - 1.000 lao động có kế hoạch tuyển dụng việc làm kế toán trong năm tới, con số này ở các công ty quy mô lớn hơn 1.000 lao động là 66,7%. Điều đó cho thấy cơ hội việc làm cho các nhân viên kế toán quản trị ngày càng cao.

Nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị ở các doanh nghiệp luôn duy trì ở mức cao nhiều năm nay
Nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị ở các doanh nghiệp luôn duy trì ở mức cao nhiều năm nay

Trên các trang web việc làm hiện nay, có tới hàng nghìn tin tuyển dụng vị trí kế toán quản trị mỗi tháng. Điều này chứng tỏ nhu cầu tuyển dụng của ngành này lớn, tạo ra nhiều cơ hội cho các ứng viên theo học kế toán. Tuy nhiên, các doanh nghiệp luôn ưu ái những người có trình độ chuyên môn cao với nhiều kinh nghiệm thay vì các sinh viên mới tốt nghiệp ra trường.

2. Mức thu nhập bình quân của kế toán quản trị

Nhân viên kế toán quản trị cũng giống như những vị trí khác có thu nhập phụ thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực, kinh nghiệm, trình độ học vấn. Dưới đây là mức lương chi tiết:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm kế toán quản trị

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)
Thực tập sinh kế toán quản trị 5.000.000 - 6.000.000
Nhân viên kế toán quản trị 8.000.000 - 12.000.000
Chuyên viên kế toán quản trị 10.000.000 - 15.000.000
Phó phòng kế toán quản trị 18.000.000 - 23.000.000
Trưởng phòng kế toán quản trị 25.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả công việc của kế toán quản trị

Mọi tổ chức doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước đều cần kế toán quản trị vì đây là vị trí then chốt trong mọi công ty. Tùy vào yêu cầu của các doanh nghiệp, kế toán quản trị phải đảm nhận những công việc dưới đây:

Hạch toán chi phí:

  • Chuẩn bị dữ liệu hạch toán và phân bổ chi phí.
  • Ghi nhận và tổng hợp các số liệu đánh giá nội bộ.
  • Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

Kiểm soát, lập kế hoạch:

  • Giám sát kế toán cấp dưới khi xử lý các công việc như ghi nhận doanh thu, chi phí để sử dụng cho báo cáo tài chính.
  • Phân tích số liệu để dự báo, lập ngân sách, kế hoạch, tham vấn cho ban lãnh đạo khi đưa ra quyết định.
  • Phân tích các thông tin:
  • Dự báo xu hướng, cơ hội và những rủi ro.
  • Giám sát và sắp xếp các nguồn huy động vốn cho công ty.
  • Cung cấp thông tin tình hình hoạt động kinh doanh.
  • Hỗ trợ ban lãnh đạo khi đưa ra quyết định.

4. Các lĩnh vực ngành nghề tuyển việc làm kế toán quản trị

Trước sự phát triển của xu hướng mới, nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị luôn duy trì ở mức cao thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề. Dưới đây là những lĩnh vực phổ biến cần tới nhân viên kế toán:

Có khá nhiều lĩnh vực trên thị trường cần kế toán quản trị
Có khá nhiều lĩnh vực trên thị trường cần kế toán quản trị
  • Thiết bị y tế: Nhân viên kế toán quản trị ngành thiết bị y tế là người xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ và quy trình hạch toán kế toán, quyết toán các sản phẩm thiết bị y tế.
  • Ngành sản xuất và chế tạo: Nhân viên kế toán quản trị ngành sản xuất và chế tạo có nhiệm vụ theo dõi, hạch toán đầy đủ và chính xác nguyên liệu, vật tư hàng hóa, thành phẩm của ngành sản xuất và chế tạo.
  • Ngành dịch vụ và thương mại: Nhân viên kế toán quản trị ngành dịch vụ và thương mại là người sẽ tiếp nhận, kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng theo quy định của công ty về lĩnh vực dịch vụ, thương mại.
  • Ngành nông nghiệp và thực phẩm: Nhân viên kế toán quản trị ngành nông nghiệp thực phẩm có nhiệm vụ tập hợp, đối chiếu hàng hóa thực phẩm, xác định số lượng hàng xuất bán sau đó kiểm tra đối chiếu thông tin thực xuất hàng.
  • Ngành công nghệ thông tin: Nhân viên kế toán quản trị ngành công nghệ thông tin là thực hiện các nhiệm vụ như báo cáo quý, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế cho công ty chuyên ngành lĩnh vực công nghệ thông tin.

  • Tài chính Ngân hàng: Nhân viên kế toán quản trị ngành tài chính ngân hàng sẽ có nhiệm vụ xây dựng và quản trị kế hoạch/ngân sách của ngành tài chính ngân hàng. Ngân sách này được sử dụng nhằm định lượng các quyết định đưa ra trong kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp.

5. Hình thức làm việc của kế toán quản trị

Mỗi doanh nghiệp đều có hình thức tuyển dụng kế toán quản trị riêng biệt phụ thuộc vào quy mô và ngân sách của công ty. Dưới đây là những hình thức phổ biến:

Khu vực trung tâm thành phố luôn có nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị cao hơn những nơi khác
Khu vực trung tâm thành phố luôn có nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị cao hơn những nơi khác

5.1. Tuyển dụng kế toán quản trị làm full time (toàn thời gian)

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đều lựa chọn tuyển dụng kế toán quản trị làm full time để dễ quản lý nhân sự và có thể xử lý được công việc nhanh chóng, kịp thời. Nhân viên thường phải đến công ty theo quy định và làm đủ 8h/ngày. Các ứng viên sẽ được hưởng mức lương và chế độ đãi ngộ như một nhân viên chính thức sau khi hết thử việc.

5.2. Tuyển dụng kế toán quản trị làm part time

Đối với các công ty có quy mô vừa và nhỏ, hình thức tuyển dụng kế toán quản trị làm part time phổ biến hơn để tiết kiệm chi phí. Nhân viên làm việc ở vị trí này sẽ không được hưởng chế độ như người làm việc chính thức có hợp đồng. Tuy nhiên, công việc của nhân viên part time sẽ linh động và thoải mái hơn. Doanh nghiệp bỏ ra ít chi phí khi tuyển theo hình thức này nhưng vẫn đạt được hiệu quả như mong muốn.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán quản trị nhiều nhất

Những khu vực tuyển dụng nhiều kế toán quản trị chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… Ngoài ra, các tỉnh có nhiều khu công nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh như Bình Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh cũng có nhu cầu tuyển dụng ngành nghề này cao.

6.1. Tuyển dụng kế toán quản trị TP. HCM

Là trọng điểm phát triển kinh tế phía Nam, TP. HCM có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh, kéo theo nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị luôn duy trì ở mức cao. Từ đó, cơ hội việc làm cho các sinh viên học chuyên ngành kế toán ngày càng nhiều. Tùy vào quy mô công ty và kinh nghiệm của ứng viên, mức lương của một kế toán quản trị tại khu vực này dao động từ 13.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng.

6.2. Tuyển dụng kế toán quản trị tại Hà Nội

Hà Nội là khu vực được nhà nước đầu tư và phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp liên tục mọc lên như nấm tại Hà Nội kéo theo nhu cầu tìm kế toán viên luôn rất cao. Nhưng, tỉ lệ cạnh tranh của nghề kế toán quản trị tại đây khá lớn vì nguồn nhân lao động tại đây lớn bao gồm cả các tỉnh lân cận tìm đến. Các nhà tuyển dụng đưa ra mức lương từ 13.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng cho các ứng viên có trình độ chuyên môn cao nộp vào vị trí này.

6.3. Tuyển dụng kế toán quản trị tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trọng điểm kinh tế khu vực miền Trung với nhiều doanh nghiệp từ lâu đời đến mới thành lập. Do đó, nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị ở Đà Nẵng khá cao để đảm bảo các công ty hoạt động ổn định và duy trì lâu dài. Mức lương của một kế toán quản trị tại khu vực này dao động từ 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm.

6.4. Tuyển dụng kế toán quản trị tại Bình Dương

Bình Dương vốn nổi tiếng với nhiều khu công nghiệp sản xuất kinh doanh. Vị trí kế toán quản trị không thể thiếu ở bất kỳ doanh nghiệp nào, kéo theo nhu cầu tuyển dụng ứng viên cho công việc này tại Bình Dương rất lớn. Với mức lương dao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, nhân viên kế toán quản trị khu vực này có thể nhận được nhiều chế độ đãi ngộ tốt.

6.5. Tuyển dụng kế toán quản trị tại Quảng Ninh

Quảng Ninh là thành phố biển với nhiều công ty lớn nhỏ thuộc lĩnh vực khai thác thủy hải sản, chế biến thực phẩm. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Quảng Ninh cho vị trí kế toán quản trị ở các doanh nghiệp luôn rất cao. Đây cũng là cơ hội việc làm cho các lao động trong tỉnh Quảng Ninh. Các doanh nghiệp đưa ra mức lương từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng khi đăng tuyển vị trí kế toán quản trị tại khu vực này.

6.6. Tuyển dụng kế toán quản trị tại Đồng Nai

Đồng Nai hiện đang là tỉnh phát triển sản xuất công nghiệp với nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Kéo theo, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai có xu hướng tăng vài năm nay. Đặc biệt, ngành kế toán quản trị luôn được rất nhiều công ty đăng tuyển vì là vị trí rất quan trọng. Mức lương của một nhân viên kế toán quản trị tại khu vực này dao động từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

6.7. Tuyển dụng kế toán quản trị tại Bắc Ninh

Bắc Ninh đang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế của “hành lang kinh tế” Lào Cai – Hà Nội – Bắc Ninh – Quảng Ninh – Hải Phòng. Do đó, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đều tích cực đầu tư vào tỉnh, kéo theo cơ hội việc làm cho lĩnh vực kế toán quản trị tại đây có xu hướng tăng. Với mức lương từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, nhân viên kế toán có thể nhận được thêm nhiều chế độ đãi ngộ tốt nếu có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

Các nhà tuyển dụng luôn có yêu cầu khắt khe dành cho nhân viên kế toán quản trị
Các nhà tuyển dụng luôn có yêu cầu khắt khe dành cho nhân viên kế toán quản trị

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với kế toán quản trị

Tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà tuyển dụng đều có yêu cầu riêng biệt dành cho vị trí kế toán quản trị. Cụ thể dưới đây:

  • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán hoặc có chứng chỉ kế toán tương đương.
  • Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính.
  • Có kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính.
  • Có thể sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, công cụ và ứng dụng liên quan.
  • Có thể kiểm soát các giao dịch tài chính.
  • Đảm bảo tính bảo mật thông tin cao.
  • Nắm rõ quy định về kế toán và thuế.
  • Có thể cập nhật các kiến thức mới về kế toán nếu có sự thay đổi.
  • Là người cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng giải quyết vấn đề.
  • Làm việc trung thực, chuyên nghiệp, chính xác.
  • Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
  • Thái độ làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp, cấp trên.
  • Khả năng ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung…

Ngoài ra, các doanh nghiệp luôn rất đề cao những ứng viên có sự nhạy bén trong kinh doanh, có thể hỗ trợ quản lý, ban lãnh đạo đưa ra quyết định dựa trên những thông tin kế toán quản trị cung cấp. Do đó, người làm kế toán quản trị cần hiểu chi tiết hoạt động kinh doanh, chiến lược và dự báo về tình hình phát triển của công ty.

Nhìn chung, trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, các công ty cạnh tranh nhau quyết liệt trên thị trường, việc phân tích số liệu và cung cấp thông tin của nhân kế toán quản trị đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Điều đó kéo theo nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị duy trì ở mức cao. Đây là cơ hội việc làm cho những sinh viên theo học ngành kế toán. Nếu có đam mê với ngành học này, trở thành nhân viên kế toán quản trị là lựa chọn khá tốt.