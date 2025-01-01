Công việc Kế toán quản trị

Nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị ngày càng tăng trước sự phát triển không ngừng của nền kinh tế và xu hướng mới. Nhà tuyển dụng sẵn sàng đưa ra chế độ đãi ngộ tốt với mức lương dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng cho nhân viên kế toán quản trị trình độ chuyên môn cao.

1. Nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị hiện nay

Kế toán quản trị là những người thu thập, xử lý và phân tích các thông tin kinh tế, tài chính cho các nhà quản lý, giúp doanh nghiệp có thể theo đuổi mục tiêu, kiểm soát hoạt động kinh doanh bao gồm chi phí từng bộ phận, chi phí công việc, phân tích doanh thu, lợi nhuận… nhằm hỗ trợ quá trình điều hành tổ chức trong doanh nghiệp.

Vai trò của kế toán quản trị rất quan trọng trong doanh nghiệp vì đây là bộ phận có chức năng và mục tiêu quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Do đó, trước sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị trong các công ty luôn có xu hướng tăng nhiều năm nay.

Theo thống kê, các doanh nghiệp quy mô lớn thường có nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị cao hơn. Theo đó, 64,1% công ty quy mô từ 100 - 1.000 lao động có kế hoạch tuyển dụng việc làm kế toán trong năm tới, con số này ở các công ty quy mô lớn hơn 1.000 lao động là 66,7%. Điều đó cho thấy cơ hội việc làm cho các nhân viên kế toán quản trị ngày càng cao.

Nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị ở các doanh nghiệp luôn duy trì ở mức cao nhiều năm nay

Trên các trang web việc làm hiện nay, có tới hàng nghìn tin tuyển dụng vị trí kế toán quản trị mỗi tháng. Điều này chứng tỏ nhu cầu tuyển dụng của ngành này lớn, tạo ra nhiều cơ hội cho các ứng viên theo học kế toán. Tuy nhiên, các doanh nghiệp luôn ưu ái những người có trình độ chuyên môn cao với nhiều kinh nghiệm thay vì các sinh viên mới tốt nghiệp ra trường.

2. Mức thu nhập bình quân của kế toán quản trị

Nhân viên kế toán quản trị cũng giống như những vị trí khác có thu nhập phụ thuộc vào nhiều yếu tố như năng lực, kinh nghiệm, trình độ học vấn. Dưới đây là mức lương chi tiết:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm kế toán quản trị Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh kế toán quản trị 5.000.000 - 6.000.000 Nhân viên kế toán quản trị 8.000.000 - 12.000.000 Chuyên viên kế toán quản trị 10.000.000 - 15.000.000 Phó phòng kế toán quản trị 18.000.000 - 23.000.000 Trưởng phòng kế toán quản trị 25.000.000 - 30.000.000

3. Mô tả công việc của kế toán quản trị

Mọi tổ chức doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước đều cần kế toán quản trị vì đây là vị trí then chốt trong mọi công ty. Tùy vào yêu cầu của các doanh nghiệp, kế toán quản trị phải đảm nhận những công việc dưới đây:

Hạch toán chi phí:

Chuẩn bị dữ liệu hạch toán và phân bổ chi phí.

Ghi nhận và tổng hợp các số liệu đánh giá nội bộ.

Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

Kiểm soát, lập kế hoạch:

Giám sát kế toán cấp dưới khi xử lý các công việc như ghi nhận doanh thu, chi phí để sử dụng cho báo cáo tài chính.

Phân tích số liệu để dự báo, lập ngân sách, kế hoạch, tham vấn cho ban lãnh đạo khi đưa ra quyết định.

Phân tích các thông tin:

Dự báo xu hướng, cơ hội và những rủi ro.

Giám sát và sắp xếp các nguồn huy động vốn cho công ty.

Cung cấp thông tin tình hình hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ ban lãnh đạo khi đưa ra quyết định.

4. Các lĩnh vực ngành nghề tuyển việc làm kế toán quản trị

Trước sự phát triển của xu hướng mới, nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị luôn duy trì ở mức cao thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề. Dưới đây là những lĩnh vực phổ biến cần tới nhân viên kế toán:

Có khá nhiều lĩnh vực trên thị trường cần kế toán quản trị

Thiết bị y tế : Nhân viên kế toán quản trị ngành thiết bị y tế là người xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ và quy trình hạch toán kế toán, quyết toán các sản phẩm thiết bị y tế.

: Nhân viên kế toán quản trị ngành thiết bị y tế là người xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ và quy trình hạch toán kế toán, quyết toán các sản phẩm thiết bị y tế. Ngành sản xuất và chế tạo : Nhân viên kế toán quản trị ngành sản xuất và chế tạo có nhiệm vụ theo dõi, hạch toán đầy đủ và chính xác nguyên liệu, vật tư hàng hóa, thành phẩm của ngành sản xuất và chế tạo.

: Nhân viên kế toán quản trị ngành sản xuất và chế tạo có nhiệm vụ theo dõi, hạch toán đầy đủ và chính xác nguyên liệu, vật tư hàng hóa, thành phẩm của ngành sản xuất và chế tạo. Ngành dịch vụ và thương mại : Nhân viên kế toán quản trị ngành dịch vụ và thương mại là người sẽ tiếp nhận, kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng theo quy định của công ty về lĩnh vực dịch vụ, thương mại.

: Nhân viên kế toán quản trị ngành dịch vụ và thương mại là người sẽ tiếp nhận, kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng theo quy định của công ty về lĩnh vực dịch vụ, thương mại. Ngành nông nghiệp và thực phẩm : Nhân viên kế toán quản trị ngành nông nghiệp thực phẩm có nhiệm vụ tập hợp, đối chiếu hàng hóa thực phẩm, xác định số lượng hàng xuất bán sau đó kiểm tra đối chiếu thông tin thực xuất hàng.

: Nhân viên kế toán quản trị ngành nông nghiệp thực phẩm có nhiệm vụ tập hợp, đối chiếu hàng hóa thực phẩm, xác định số lượng hàng xuất bán sau đó kiểm tra đối chiếu thông tin thực xuất hàng. Ngành công nghệ thông tin : Nhân viên kế toán quản trị ngành công nghệ thông tin là thực hiện các nhiệm vụ như báo cáo quý, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế cho công ty chuyên ngành lĩnh vực công nghệ thông tin.

: Nhân viên kế toán quản trị ngành công nghệ thông tin là thực hiện các nhiệm vụ như báo cáo quý, báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quyết toán thuế cho công ty chuyên ngành lĩnh vực công nghệ thông tin. Tài chính Ngân hàng: Nhân viên kế toán quản trị ngành tài chính ngân hàng sẽ có nhiệm vụ xây dựng và quản trị kế hoạch/ngân sách của ngành tài chính ngân hàng. Ngân sách này được sử dụng nhằm định lượng các quyết định đưa ra trong kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp.

5. Hình thức làm việc của kế toán quản trị

Mỗi doanh nghiệp đều có hình thức tuyển dụng kế toán quản trị riêng biệt phụ thuộc vào quy mô và ngân sách của công ty. Dưới đây là những hình thức phổ biến:

Khu vực trung tâm thành phố luôn có nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị cao hơn những nơi khác

5.1. Tuyển dụng kế toán quản trị làm full time (toàn thời gian)

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đều lựa chọn tuyển dụng kế toán quản trị làm full time để dễ quản lý nhân sự và có thể xử lý được công việc nhanh chóng, kịp thời. Nhân viên thường phải đến công ty theo quy định và làm đủ 8h/ngày. Các ứng viên sẽ được hưởng mức lương và chế độ đãi ngộ như một nhân viên chính thức sau khi hết thử việc.

5.2. Tuyển dụng kế toán quản trị làm part time

Đối với các công ty có quy mô vừa và nhỏ, hình thức tuyển dụng kế toán quản trị làm part time phổ biến hơn để tiết kiệm chi phí. Nhân viên làm việc ở vị trí này sẽ không được hưởng chế độ như người làm việc chính thức có hợp đồng. Tuy nhiên, công việc của nhân viên part time sẽ linh động và thoải mái hơn. Doanh nghiệp bỏ ra ít chi phí khi tuyển theo hình thức này nhưng vẫn đạt được hiệu quả như mong muốn.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán quản trị nhiều nhất

Những khu vực tuyển dụng nhiều kế toán quản trị chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng… Ngoài ra, các tỉnh có nhiều khu công nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh như Bình Dương, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh cũng có nhu cầu tuyển dụng ngành nghề này cao.

6.1. Tuyển dụng kế toán quản trị TP. HCM

Là trọng điểm phát triển kinh tế phía Nam, TP. HCM có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh, kéo theo nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị luôn duy trì ở mức cao. Từ đó, cơ hội việc làm cho các sinh viên học chuyên ngành kế toán ngày càng nhiều. Tùy vào quy mô công ty và kinh nghiệm của ứng viên, mức lương của một kế toán quản trị tại khu vực này dao động từ 13.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng.

6.2. Tuyển dụng kế toán quản trị tại Hà Nội

Hà Nội là khu vực được nhà nước đầu tư và phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp liên tục mọc lên như nấm tại Hà Nội kéo theo nhu cầu tìm kế toán viên luôn rất cao. Nhưng, tỉ lệ cạnh tranh của nghề kế toán quản trị tại đây khá lớn vì nguồn nhân lao động tại đây lớn bao gồm cả các tỉnh lân cận tìm đến. Các nhà tuyển dụng đưa ra mức lương từ 13.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng cho các ứng viên có trình độ chuyên môn cao nộp vào vị trí này.

6.3. Tuyển dụng kế toán quản trị tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trọng điểm kinh tế khu vực miền Trung với nhiều doanh nghiệp từ lâu đời đến mới thành lập. Do đó, nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị ở Đà Nẵng khá cao để đảm bảo các công ty hoạt động ổn định và duy trì lâu dài. Mức lương của một kế toán quản trị tại khu vực này dao động từ 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm.

6.4. Tuyển dụng kế toán quản trị tại Bình Dương

Bình Dương vốn nổi tiếng với nhiều khu công nghiệp sản xuất kinh doanh. Vị trí kế toán quản trị không thể thiếu ở bất kỳ doanh nghiệp nào, kéo theo nhu cầu tuyển dụng ứng viên cho công việc này tại Bình Dương rất lớn. Với mức lương dao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, nhân viên kế toán quản trị khu vực này có thể nhận được nhiều chế độ đãi ngộ tốt.

6.5. Tuyển dụng kế toán quản trị tại Quảng Ninh

Quảng Ninh là thành phố biển với nhiều công ty lớn nhỏ thuộc lĩnh vực khai thác thủy hải sản, chế biến thực phẩm. Do đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Quảng Ninh cho vị trí kế toán quản trị ở các doanh nghiệp luôn rất cao. Đây cũng là cơ hội việc làm cho các lao động trong tỉnh Quảng Ninh. Các doanh nghiệp đưa ra mức lương từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng khi đăng tuyển vị trí kế toán quản trị tại khu vực này.

6.6. Tuyển dụng kế toán quản trị tại Đồng Nai

Đồng Nai hiện đang là tỉnh phát triển sản xuất công nghiệp với nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Kéo theo, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai có xu hướng tăng vài năm nay. Đặc biệt, ngành kế toán quản trị luôn được rất nhiều công ty đăng tuyển vì là vị trí rất quan trọng. Mức lương của một nhân viên kế toán quản trị tại khu vực này dao động từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

6.7. Tuyển dụng kế toán quản trị tại Bắc Ninh

Bắc Ninh đang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế của “hành lang kinh tế” Lào Cai – Hà Nội – Bắc Ninh – Quảng Ninh – Hải Phòng. Do đó, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đều tích cực đầu tư vào tỉnh, kéo theo cơ hội việc làm cho lĩnh vực kế toán quản trị tại đây có xu hướng tăng. Với mức lương từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, nhân viên kế toán có thể nhận được thêm nhiều chế độ đãi ngộ tốt nếu có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn.

Các nhà tuyển dụng luôn có yêu cầu khắt khe dành cho nhân viên kế toán quản trị

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với kế toán quản trị

Tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà tuyển dụng đều có yêu cầu riêng biệt dành cho vị trí kế toán quản trị. Cụ thể dưới đây:

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán hoặc có chứng chỉ kế toán tương đương.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính.

Có kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính.

Có thể sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, công cụ và ứng dụng liên quan.

Có thể kiểm soát các giao dịch tài chính.

Đảm bảo tính bảo mật thông tin cao.

Nắm rõ quy định về kế toán và thuế.

Có thể cập nhật các kiến thức mới về kế toán nếu có sự thay đổi.

Là người cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng giải quyết vấn đề.

Làm việc trung thực, chuyên nghiệp, chính xác.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thái độ làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp, cấp trên.

Khả năng ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Trung…

Ngoài ra, các doanh nghiệp luôn rất đề cao những ứng viên có sự nhạy bén trong kinh doanh, có thể hỗ trợ quản lý, ban lãnh đạo đưa ra quyết định dựa trên những thông tin kế toán quản trị cung cấp. Do đó, người làm kế toán quản trị cần hiểu chi tiết hoạt động kinh doanh, chiến lược và dự báo về tình hình phát triển của công ty.

Nhìn chung, trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, các công ty cạnh tranh nhau quyết liệt trên thị trường, việc phân tích số liệu và cung cấp thông tin của nhân kế toán quản trị đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Điều đó kéo theo nhu cầu tuyển dụng kế toán quản trị duy trì ở mức cao. Đây là cơ hội việc làm cho những sinh viên theo học ngành kế toán. Nếu có đam mê với ngành học này, trở thành nhân viên kế toán quản trị là lựa chọn khá tốt.