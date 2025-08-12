Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thu thập, xử lý, lưu trữ chứng từ phát sinh hàng ngày.

- Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán misa.

- Kiểm tra công nợ, làm báo cáo công nợ phải thu/phải trả định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của trưởng phòng kế toán và Ban Giám đốc.

- Hoàn thiện hợp đồng, hồ sơ theo đầu mục công trình.

- Lập các báo cáo thuế định kỳ theo quy định.

- Giao dịch ngân hàng: Làm hồ sơ tài chính thường niên gửi ngân hàng, hồ sơ phát hành bảo lãnh, hồ sơ giải ngân, lập UNC, lấy sao kê, sổ phụ...

- Lập báo cáo và công việc khác theo yêu cầu quản lý.

Thực hiện các công việc khác liên quan theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty

(Trao đổi thêm khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành kế toán

- Ưu tiên có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

- Chịu được áp lực công việc

- Khả năng giao tiếp và hòa đồng;

- Khả năng thích ứng và xử lý tình huống linh hoạt

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán,thành thạo tin học văn phòng word, excel và sử dụng các hàm hiệu quả.

- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, ham học hỏi, nhiệt huyết và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12-15 triệu + phụ cấp

-Trợ cấp ăn trưa, gửi xe

- Thu nhập 12-15 triệu tùy năng lực.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 (Buổi sáng: từ 08h00 đến12h00, Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h30). 1 tháng được nghỉ 2 thứ 7

-Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc

-Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG

