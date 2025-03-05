Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LIÊN HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Mục đích công việc

- Giúp việc cho Phụ trách Phòng KTTC

- Quản lý tốt sự biến động của vật tư, hàng hóa, bán thành phẩm, thành phẩm.

- Hạch toán và kiểm tra kiểm soát các khoản chi phí liên quan đến sản xuất, giá thành sản phẩm.

Nhiệm vụ cụ thể

Lập chứng từ nhập/ xuất bán thành phẩm, thành phẩm từ sản xuất ( hàng ngày ).

Thường xuyên: kiểm tra đối chiếu với thủ kho, kiểm soát việc sắp xếp hàng hoá vật tư trong kho, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập, xuất của thủ kho và kế toán.

Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, hàng hóa theo định mức và tình hình sản xuất thực tế, báo cáo kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.

Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng vật tư tồn kho cùng thủ kho, Kiểm đếm bán thành phầm, thành phầm các tổ sản xuất trong ngày và kiểm đếm tồn kho cùng QLSX, khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về Phụ trách Phòng Tài Chính Kế toán.

Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn theo quy định.

Tập hợp chi phí và phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm phát sinh trong kỳ

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán, Lãnh đạo Công ty.

Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành Kế toán, tài chính trở lên.

Có khả năng làm việc nhóm.

Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm vị trí Kế toán sản xuất hoặc kế toán kho trong doanh nghiệp sản xuất, may mặc...

Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (word, excel, phần mềm kế toán).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LIÊN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 01 tháng 85%- 90% lương chính thức

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Thưởng các ngày lễ, tết, chuyên cần... theo quy định của cty

Làm việc giờ hành chính từ 8h-17h từ T2 - T7, nghỉ CN

Đóng BHYT, BHXH,... và các chính sách khác đầy đủ theo quy định của pháp luật sau khi ký hợp đồng

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LIÊN HÀ

