Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LIÊN HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LIÊN HÀ
- Hà Nội: 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Mục đích công việc
- Giúp việc cho Phụ trách Phòng KTTC
- Quản lý tốt sự biến động của vật tư, hàng hóa, bán thành phẩm, thành phẩm.
- Hạch toán và kiểm tra kiểm soát các khoản chi phí liên quan đến sản xuất, giá thành sản phẩm.
Nhiệm vụ cụ thể
Lập chứng từ nhập/ xuất bán thành phẩm, thành phẩm từ sản xuất ( hàng ngày ).
Thường xuyên: kiểm tra đối chiếu với thủ kho, kiểm soát việc sắp xếp hàng hoá vật tư trong kho, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập, xuất của thủ kho và kế toán.
Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm, hàng hóa theo định mức và tình hình sản xuất thực tế, báo cáo kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.
Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng vật tư tồn kho cùng thủ kho, Kiểm đếm bán thành phầm, thành phầm các tổ sản xuất trong ngày và kiểm đếm tồn kho cùng QLSX, khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về Phụ trách Phòng Tài Chính Kế toán.
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn theo quy định.
Tập hợp chi phí và phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm phát sinh trong kỳ
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo từ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán, Lãnh đạo Công ty.
Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng làm việc nhóm.
Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm vị trí Kế toán sản xuất hoặc kế toán kho trong doanh nghiệp sản xuất, may mặc...
Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (word, excel, phần mềm kế toán).
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LIÊN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Thưởng các ngày lễ, tết, chuyên cần... theo quy định của cty
Làm việc giờ hành chính từ 8h-17h từ T2 - T7, nghỉ CN
Đóng BHYT, BHXH,... và các chính sách khác đầy đủ theo quy định của pháp luật sau khi ký hợp đồng
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LIÊN HÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI