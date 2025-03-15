Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CENE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Làm kế hoạch sản xuất + quản lý - theo dõi - cập nhật kế hoạch đó

Hạch toán các phiếu nhập xuất sản xuất

Theo dõi kho, kiểm kho và chốt kho định kỳ đối với kho các tổ sản xuất và kho nguyên liệu.

Theo dõi định mức sản xuất và cập nhật điều chỉnh (nếu có)

Các công tác khác do Trưởng phòng phân công.