Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CENE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CENE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CENE VIỆT NAM

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 5/9B Khu Công Nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Làm kế hoạch sản xuất + quản lý - theo dõi - cập nhật kế hoạch đó
Hạch toán các phiếu nhập xuất sản xuất
Theo dõi kho, kiểm kho và chốt kho định kỳ đối với kho các tổ sản xuất và kho nguyên liệu.
Theo dõi định mức sản xuất và cập nhật điều chỉnh (nếu có)
Các công tác khác do Trưởng phòng phân công.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CENE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CENE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CENE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CENE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 5/9B, Khu công nghiệp Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

