Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Thực hiện việc kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa các bộ phận trong nội bộ, tổng hợp.

Kiểm tra về các định khoản cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh. Kiểm tra về dữ liệu được ghi trong sổ chi tiết và sổ kế toán tổng hợp nhằm cân đối số liệu.

Theo dõi và quản lý công nợ

In sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp theo quy định.

Tham gia công tác kiểm tra, kiểm tra và phối hợp cùng các bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ.

Thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán

Tính toán, kiểm soát chi phí sản xuất, Kiểm soát số liệu hàng tồn kho, chi phí lên báo cáo nội bộ.

Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu.

Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận, báo cáo tồn kho, báo cáo sản xuất...)