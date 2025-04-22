Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn Viên Nội, Xã Vân Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện việc kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa các bộ phận trong nội bộ, tổng hợp.
Kiểm tra về các định khoản cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh. Kiểm tra về dữ liệu được ghi trong sổ chi tiết và sổ kế toán tổng hợp nhằm cân đối số liệu.
Theo dõi và quản lý công nợ
In sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp theo quy định.
Tham gia công tác kiểm tra, kiểm tra và phối hợp cùng các bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ.
Thu thập, tổng hợp và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán
Tính toán, kiểm soát chi phí sản xuất, Kiểm soát số liệu hàng tồn kho, chi phí lên báo cáo nội bộ.
Kiểm tra tình trạng xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu.
Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận, báo cáo tồn kho, báo cáo sản xuất...)

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Tổ 57B, Cụm 9,Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

