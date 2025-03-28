Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Vintec Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Vintec Group
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công Ty Cổ Phần Vintec Group

Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Vintec Group

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô B1, cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường tín, Hà nội

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Thực hiện và tuân thủ quy trình nghiệp vụ kế toán theo đúng lưu đồ và kế toán đồ đã được quy định.
- Khai báo, quản lý mã vật tư, hàng hóa, thành phẩm/ sản phẩm.
- Căn cứ vào quy định xuất nhập kho của Công ty, lập chứng từ xuất- nhập kho vật tư,hàng hóa, thành phẩm/ sản phẩm (riêng đối với phiếu nhập kho hàng mua, phiếu xuất kho hàng trả lại đã được Kế toán mua hàng lập, phiếu xuất kho bán hàng do Kế toán bán hàng lập, Kế toán kho chỉ nhận phiếu nhập kho/ phiếu xuất kho này để đối chiếu với số lượng thực tế hàng nhập kho/ xuất kho, ký và quản lý hàng tại kho).
- Căn cứ vào chứng từ nhập kho/xuất kho, hạch toán ghi sổ kế toán, theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho, lên báo cáo nhập xuất tồn kho.
- Luân chuyển chứng từ cho bộ phận kế toán có liên quan xử lý, lưu trữ chứng từ theo quy định.
- Tính giá trung bình vật tư, hàng hóa, thành phẩm/ sản phẩm.
- Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép thẻ kho, quản lý sắp xếp vật tư, hàng hóa, thành phẩm/sản phẩm của thủ kho đảm bảo quy định của Công ty.
- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập kho/ xuất kho cùng thủ kho, bên giao/ bên nhận.
- Định kỳ (tháng, quý, năm), hoặc đột xuất, thực hiện đối chiếu sổ sách kế toán với thực tế hàng tồn tại kho, thực hiện kiểm kê hàng tồn kho. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, lập biên bản đề xuất xử lý chênh lệch (nếu có) giữa sổ sách và thực tế.
- Theo dõi tình hình nhập xuất tồn kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm/ sản phẩm về mặt số lượng và giá trị tại các kho của Công ty.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Vintec Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vintec Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vintec Group

Công Ty Cổ Phần Vintec Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B30-BT2 Dự án KĐTM Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

