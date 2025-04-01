Tuyển Kế toán sản xuất Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: L7 - 39 KĐT Athena Fulland, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phối hợp với bộ phận Sản xuất thực hiện giám sát và theo dõi các loại hàng hóa, nguyên vật liệu, báo cáo số liệu nguyên vật liệu, hàng hóa (thành phẩm).

Căn cứ vào các Lệnh sản xuất, theo dõi, hạch toán chính xác kịp thời nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm tại các công đoạn sản xuất.

Hỗ trợ bộ phận kho: đối chiếu số liệu nguyên vật liệu, sản lượng xuất nhập kho.

Tập hợp, lưu trữ và bảo quản hồ sơ, sổ sách kế toán sản xuất, nhập và cân đối số liệu trên phần mềm kế toán.

Thực hiện báo cáo cho bộ phận Kế toán liên quan đến nghiệp vụ, công việc, sổ sách, báo cáo kế toán (doanh thu, chi phí, tồn kho, công nợ, giá thành…) theo định kỳ và theo yêu cầu.

Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành kế toán…, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự.

Biết sử dụng các phần mềm văn phòng và phần mềm kế toán.

Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Phẩm chất cá nhân: Thẳng thắn, trung thực, Tỉ mỉ, cẩn thận, Tinh thần trách nhiệm cao, Nhanh nhẹn, hoạt bát, tư duy tốt.

Tại Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á Thì Được Hưởng Những Gì

Được học hỏi kinh nghiệm xuyên suốt quá trình làm việc.

Được đào tạo và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc

Môi trường làm việc năng động, thân thiện…

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực (12 - 15 triệu, thỏa thuận) + Hỗ trợ ăn trưa.

Chế độ phúc lợi: BHXH, du lịch thường niên, thưởng lễ tết, tháng lương 13…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin