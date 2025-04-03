Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 638 Ngô Gia Tự, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý nguyên vật liệu, đảm bảo đủ nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất.

Phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra trơn tru.

Đặt hàng và thanh toán bao bì

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán sản xuất.

Hiểu biết về các quy trình sản xuất, quản lý chất lượng và quản lý kho.

Thành thạo các phần mềm kế toán, quản lý sản xuất (Excel, Misa ...)

Kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Nhanh nhẹn, có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA

