Tuyển Kế toán sản xuất Công ty CP Future Light Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km 14, QL 1A, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Theo dõi, cập nhật chính xác, phản ánh kịp thời, hạch toán đầy đủ các nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa và thành phẩm tại bộ phận sản xuất.

Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp đảm bảo không thiếu sót khi cân đối sổ sách sau này.

Kiểm soát công tác xuất/nhập nguyên vật liệu hàng hóa để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liền mạch, không bị gián đoạn.

Tính toán giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản, v.vv...

Theo dõi tình hình sử dụng vật tư và hàng hóa theo định mức trong quá trình sản xuất.

Trực tiếp quản lý, điều hành, sắp xếp công việc của thủ kho nguyên vật liệu , thành phẩm

Tham gia xây dựng quy trình quản lý kho một cách khoa học, để vận hành kho hiệu quả nhất, tránh sai sót cho những lần kiểm tra hàng hóa sau này.

Lập các báo cáo liên quan đến sản xuất, giá thành

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm 1 năm

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan đến tài chính, kế toán

Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán, dùng thành thạo amis kế toán là một lợi thế ).

Quyền Lợi

Mức thu nhập (8 tr- 11 tr). Trao đổi khi phỏng vấn

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13

Nghỉ phép, lễ, tết hưởng nguyên lương

Tham gia BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc

Du lịch hàng năm

Môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển

