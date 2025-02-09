Tuyển Kế toán sản xuất Công ty CP Future Light Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty CP Future Light Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công ty CP Future Light Việt Nam

Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại Công ty CP Future Light Việt Nam

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km 14, QL 1A, cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Theo dõi, cập nhật chính xác, phản ánh kịp thời, hạch toán đầy đủ các nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa và thành phẩm tại bộ phận sản xuất.
Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp đảm bảo không thiếu sót khi cân đối sổ sách sau này.
Kiểm soát công tác xuất/nhập nguyên vật liệu hàng hóa để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liền mạch, không bị gián đoạn.
Tính toán giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản, v.vv...
Theo dõi tình hình sử dụng vật tư và hàng hóa theo định mức trong quá trình sản xuất.
Trực tiếp quản lý, điều hành, sắp xếp công việc của thủ kho nguyên vật liệu , thành phẩm
Tham gia xây dựng quy trình quản lý kho một cách khoa học, để vận hành kho hiệu quả nhất, tránh sai sót cho những lần kiểm tra hàng hóa sau này.
Lập các báo cáo liên quan đến sản xuất, giá thành

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan đến tài chính, kế toán
Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán, dùng thành thạo amis kế toán là một lợi thế ).

Tại Công ty CP Future Light Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập (8 tr- 11 tr). Trao đổi khi phỏng vấn
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13
Nghỉ phép, lễ, tết hưởng nguyên lương
Tham gia BHXH ngay sau khi kết thúc thử việc
Du lịch hàng năm
Môi trường trẻ trung, năng động, được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Future Light Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Future Light Việt Nam

Công ty CP Future Light Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 524 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

