Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Kế toán sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tân Hội, Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp
Hạch toán ngân hàng
Phân bổ CCDC và tính khấu hao tài sản cố định
Tính toán giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản, v.vv…
Tính giá xuất kho
Bút toán kết chuyển lên Báo cáo sản xuất, BC KQKD, BCTC,…
Xử lý các đầu mục liên quan đến Thuế: xuất hóa đơn đầu ra, thu thập, kiểm tra, xử lý, hạch toán hóa đơn chứng từ theo quy định
Cân đối lập lệnh sản xuất phù hợp
Kiểm tra, rà soát, cân đối số liệu, thực hiện các bút toán tổng hợp.
Lập các tờ khai hàng tháng, quý, năm. Lập BCTC theo quy định, các công văn, thông báo giải trình phát sinh với thuế (nếu có)
Sắp xếp, lưu trữ sổ sách theo quy định

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Am hiểu về Kế toán, biết cách vận dụng Kiến thức vào Công việc
Biết sử dụng phần mềm kế toán
Có kinh nghiệm làm về thuế trong lĩnh vực sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-10M
Thưởng tháng, thưởng năm và thưởng nóng cho những thành tích nổi bật
Hỗ trợ cơm trưa
Chế độ xét tăng lương 6 tháng/ lần
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay khi kí hợp đồng chính thức.
Nghỉ phép, lễ theo qui định của nhà nước. Bên cạnh đó, bạn còn nhận được quà nhân dịp Lễ Tết (30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch, 8/3, 1/6) và các dịp sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Công ty tổ chức nhiều các sự kiện: Talk show nội bộ; Kỷ niệm sinh nhật Công ty; Team-building ngoài trời; du xuân đầu năm; du lịch hè; Gala tổng kết năm và các chương trình thường xuyên khác.
Chế độ du xuân, nghỉ mát cùng gia đình
Lương ngoài giờ theo đúng qui định của Luật lao động.
Môi trường làm việc từ Lãnh đạo đến nhân viên đều rất trẻ trung, năng động. Là nơi để bạn thể hiện và phát triển được khả năng của bản thân.
Cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững và đề cao các giá trị Văn hóa doanh nghiệp.
Được hướng dẫn, đào tạo tận tình trước khi là Nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Lô 1C, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội / Số 99 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc city, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

