Tuyển Kế toán sản xuất Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán sản xuất Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái
Ngày đăng tuyển: 06/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái

Kế toán sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán sản xuất Tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.
Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về trụ sở.
Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản ...
Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ
Mở sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và chạy phân bổ
Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những quy định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.
Tổ chức kiểm kê định kỳ/ đột xuất: tiền mặt, tài sản, hàng hóa
Thiết lập báo cáo kho hàng hóa, đối chiếu kho hàng hóa so với báo cáo tài chính
Hoàn thiện công tác đóng sổ hàng tháng, năm
Lập tờ khai, báo cáo thuế định kỳ
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm vị trí tương đương lĩnh vực sản xuất may mặc đảm bảo công việc được thực hiện chính xác và hiệu quả
Có kỹ năng quản lí thời gian
Khả năng phân tích dữ liệu, tin học văn phòng
Đọc hiểu tiếng anh thương mại cơ bản
Thành thạo phần mềm Misa sản xuất

Tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 - 15.000.000 (lương cứng + doanh số)
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
Các hoạt động tập thể, giải trí (Bóng đá, ...); sự kiện team-building hàng tháng; du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 464 Lĩnh Nam - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-san-xuat-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job266167
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG làm việc tại Long An thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Long An Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY
Hạn nộp: 13/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kinh doanh thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Thịnh
Tuyển Kế toán sản xuất Công ty Cổ Phần Kinh doanh thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty Cổ Phần Kinh doanh thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Thịnh
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 01/08/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon
Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÍNH PHÁT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG làm việc tại Long An thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN MẠNH PHƯƠNG
Hạn nộp: 10/09/2025
Long An Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GLOBAL GLORY
Hạn nộp: 13/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kinh doanh thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Thịnh
Tuyển Kế toán sản xuất Công ty Cổ Phần Kinh doanh thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty Cổ Phần Kinh doanh thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Thịnh
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 01/08/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon
Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHAMY
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán sản xuất Công ty cổ phần Crosify làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty cổ phần Crosify
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán sản xuất Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN KALO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KALO
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán sản xuất Công ty CP Future Light Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty CP Future Light Việt Nam
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Phẩm Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dược Phẩm Sun
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LIÊN HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ LIÊN HÀ
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CENE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CENE VIỆT NAM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH MTV VBE HÀ TĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MTV VBE HÀ TĨNH
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán sản xuất Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần công nghệ môi trường Toàn Á
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Vintec Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Vintec Group
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán sản xuất TH School làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TH School
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
7.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PML GLOBAL
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán sản xuất Công ty Cổ Phần Kinh doanh thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty Cổ Phần Kinh doanh thương mại và Xuất nhập khẩu Trường Thịnh
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán sản xuất Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EHERBAL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm