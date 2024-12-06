Tuyển Kế toán sản xuất Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán sản xuất Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.

Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về trụ sở.

Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản ...

Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ

Mở sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và chạy phân bổ

Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những quy định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.

Tổ chức kiểm kê định kỳ/ đột xuất: tiền mặt, tài sản, hàng hóa

Thiết lập báo cáo kho hàng hóa, đối chiếu kho hàng hóa so với báo cáo tài chính

Hoàn thiện công tác đóng sổ hàng tháng, năm

Lập tờ khai, báo cáo thuế định kỳ

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm vị trí tương đương lĩnh vực sản xuất may mặc đảm bảo công việc được thực hiện chính xác và hiệu quả

Có kỹ năng quản lí thời gian

Khả năng phân tích dữ liệu, tin học văn phòng

Đọc hiểu tiếng anh thương mại cơ bản

Thành thạo phần mềm Misa sản xuất

Tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000 - 15.000.000 (lương cứng + doanh số)

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Các hoạt động tập thể, giải trí (Bóng đá, ...); sự kiện team-building hàng tháng; du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Hải Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin