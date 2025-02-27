Tuyển Kế toán thuế Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hòa Bình thu nhập 1,500 - 2,500 USD

Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group)

Mức lương
1,500 - 2,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hòa Bình: Hạ Bì, Kim Bôi, Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 1,500 - 2,500 USD

- Quản lý và điều phối mọi hoạt động của phòng Kế toán Khách sạn Mandala Kim Bôi
- Kiểm soát các tài khoản của Khách sạn và thực hiện lập Báo cáo tài chính;
- Đánh giá các giao dịch trong khách sạn, kiểm soát và có phương án dự phòng về ngân sách;
- Kiểm soát và quản lí quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán và các tài liệu có liên quan khác của khách sạn;
- Giám sát và kê khai thuế, kiểm tra và gửi báo cáo thuế đảm bảo đúng theo hệ thống kế toán, hóa đơn và chứng từ được quy định bởi luật;
- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự tận tâm, đam mê với nghề kế toán.

Với Mức Lương 1,500 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính… và có chứng chỉ Kế toán trưởng;
- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong mảng khách sạn;
- Thành thạo các phần mềm MS office, từng làm việc trong khách sạn có sử dụng phần mềm quản lý khách sạn;
- Tư duy bao quát, đánh giá và giải quyết vấn đề khéo léo;
- Kỹ năng quản lý và đào tạo đội nhóm tốt, công bằng;

Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Apec (Apec Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

