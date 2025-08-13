Tuyển Kế toán trưởng Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tổ chức, điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý Dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thi công, nghiệm thu đến bàn giao.

- Lập và triển khai kế hoạch tổng thể về tiến độ, chất lượng, an toàn và chi phí dự án.

- Điều phối, giám sát công việc của các bộ phận kỹ thuật, nhà thầu, tư vấn và các đơn vị liên quan, đảm bảo dự án đạt các tiêu chí đã đề ra.

- Kiểm soát thiết kế, biện pháp thi công cho từng gói thầu; tham gia thẩm tra, phê duyệt các bản vẽ,hạng mục.

- Giám sát chất lượng thi công từ phần móng, kết cấu, hoàn thiện kiến trúc đến hệ thống cơ điện, PCCC, điều hòa thông gió, điện nhẹ và cảnh quan.

- Kiểm soát khối lượng, giá trị và tiến độ thanh toán của các hạng mục; tham gia nghiệm thu, thanh quyết toán.

- Quản lý hồ sơ pháp lý dự án, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn công theo đúng quy định.

- Phối hợp với các phòng ban nội bộ và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai.

- Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban Lãnh đạo về tình hình thực hiện dự án.

- Quản lý rủi ro và đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời.

- Đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân sự trong Ban Quản lý Dự án.