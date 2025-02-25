Tuyển Kế toán thuế Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Từ 15 Triệu

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô J

- 5

- 1 đường D3a

- N3, khu công Nghiệp Hựu Thạnh, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, keiemr tra đối chiếu xuất hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào đầu ra của từng cơ sở
Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất; theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ
Theo dõi báo cáo tình hìn nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty, cùng phối hợp với Kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán
Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh
Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở)
Kiểm tra hóa đơn đầu vào đánh số thứ tự để truy tìm, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở liên quan
Các yêu cầu khác của Trưởng phòng

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học kinh tế
Am hiểu Luật thues GTGT, các thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo vi tính văn phòng, nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề tốt

Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (15tr trở lên)
Thưởng và các chế độ phúc lợi, ưu đãi: Theo quy định của Công ty.
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.
Công ty có chỗ ở cho CBCNV, phụ cấp ăn trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 tháp B tòa nhà Sông Đà số 18 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

