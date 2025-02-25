Tuyển Kế toán thuế Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô J - 5 - 1 đường D3a - N3, khu công Nghiệp Hựu Thạnh, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, keiemr tra đối chiếu xuất hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào đầu ra của từng cơ sở

Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu

Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất; theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ

Theo dõi báo cáo tình hìn nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty, cùng phối hợp với Kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán

Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh

Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất, đơn vị cơ sở)

Kiểm tra hóa đơn đầu vào đánh số thứ tự để truy tìm, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở liên quan

Các yêu cầu khác của Trưởng phòng

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học kinh tế

Am hiểu Luật thues GTGT, các thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo vi tính văn phòng, nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề tốt

Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực (15tr trở lên)

Thưởng và các chế độ phúc lợi, ưu đãi: Theo quy định của Công ty.

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động

Được xét thưởng và tăng lương theo hiệu quả công việc.

Công ty có chỗ ở cho CBCNV, phụ cấp ăn trưa tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam

