Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Long Thủy - LT làm việc tại Long An thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Ấp 2 Xã Tân Trạch Cần Đước Long An, Huyện Cần Đước

Kế toán thuế

- Tính toán và kê khai các khoản thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ, hóa đơn đầu vào và đầu ra theo quy định thuế.

- Đối chiếu số liệu kế toán, sổ sách đảm bảo chính xác.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty

- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Tại Công Ty TNHH Long Thủy - LT Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng lương thưởng theo quy chế công ty

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Khám sức khỏe hàng năm

- Thưởng lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Long Thủy - LT

