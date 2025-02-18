Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Long Thủy - LT làm việc tại Long An thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Long Thủy - LT
- Long An:
- Ấp 2 Xã Tân Trạch Cần Đước Long An, Huyện Cần Đước
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Tính toán và kê khai các khoản thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ, hóa đơn đầu vào và đầu ra theo quy định thuế.
- Đối chiếu số liệu kế toán, sổ sách đảm bảo chính xác.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
- Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Tại Công Ty TNHH Long Thủy - LT Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Khám sức khỏe hàng năm
- Thưởng lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Long Thủy - LT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
