Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THEWY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THEWY GROUP
- Hồ Chí Minh: Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
- Lập sổ sách kế toán nội bộ
- Làm việc với ngân hàng về các vấn đề phát sinh với tài khoản công ty
- Lập bảng theo dõi TSCĐ và CCDC, Hạch toán TSCĐ, khấu hao TSCĐ
- Theo dõi mua mới, thanh lý
- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lương và BHXH
- Làm báo cáo tổng hợp hàng nhập, xuất kho
- Kiểm kê tồn kho
- Thu hồi công nợ, theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp
- Lập giấy đề nghị thanh toán, xuất hóa đơn cho khách hàng
- Xuất hóa đơn đầu ra
- Lập bảng kê hàng hóa mua vào, bán ra
- Lập và kê khai thuế GTGT, TNCN
- Đăng ký, kê khai, nộp thuế khi phát sinh
- Lập và nộp tờ khai quyết toán TNCN,TNDN
- Lập các báo cáo tài chính
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với phần mềm Misa Amis kế toán.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty nhập khẩu và phân phối hàng hóa.
- Thành thạo vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH THEWY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hòa đồng
- Thưởng cuối năm dựa theo năng lực cá nhân và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
- Luôn sẵn sàng Cafe, trà và bánh ngọt giữa buổi và trong giờ làm việc
- Thời gian làm việc: thứ hai đến thứ sáu (8h30 - 12h00 và 13h30 – 17h30); thứ bảy (8h30-12h00 và 13h00-16h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THEWY GROUP
