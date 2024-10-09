Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THEWY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh

- Lập sổ sách kế toán nội bộ

- Làm việc với ngân hàng về các vấn đề phát sinh với tài khoản công ty

- Lập bảng theo dõi TSCĐ và CCDC, Hạch toán TSCĐ, khấu hao TSCĐ

- Theo dõi mua mới, thanh lý

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lương và BHXH

- Làm báo cáo tổng hợp hàng nhập, xuất kho

- Kiểm kê tồn kho

- Thu hồi công nợ, theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp

- Lập giấy đề nghị thanh toán, xuất hóa đơn cho khách hàng

- Xuất hóa đơn đầu ra

- Lập bảng kê hàng hóa mua vào, bán ra

- Lập và kê khai thuế GTGT, TNCN

- Đăng ký, kê khai, nộp thuế khi phát sinh

- Lập và nộp tờ khai quyết toán TNCN,TNDN

- Lập các báo cáo tài chính

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên môn Kế toán

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với phần mềm Misa Amis kế toán.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty nhập khẩu và phân phối hàng hóa.

- Thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH THEWY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng các chế độ và quyền lợi theo quy định của Luật Lao động Việt Nam

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hòa đồng

- Thưởng cuối năm dựa theo năng lực cá nhân và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

- Luôn sẵn sàng Cafe, trà và bánh ngọt giữa buổi và trong giờ làm việc

- Thời gian làm việc: thứ hai đến thứ sáu (8h30 - 12h00 và 13h30 – 17h30); thứ bảy (8h30-12h00 và 13h00-16h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THEWY GROUP

