Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41L ĐƯỜNG 11, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Thực hiện công việc kế toán tổng hợp theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, chính xác và an toàn.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác kế toán.

Tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

Kiểm tra và báo cáo thuế GTGT (đầu vào)

Phụ trách xuất hóa đơn GTGT (bán ra)

Đảm bảo việc thực hiện nhập kho, xuất kho chính xác và đúng kỳ. Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu và giá vốn theo đúng quy định,

Kiểm tra các hồ sơ tạm ứng, hạch toán các bút toán tạm ứng, hoàn ứng, theo dõi và thu hồi tạm ứng đúng quy định.

Theo dõi thanh toán các hạng mục công trình đúng tiến độ, đúng hạng mục.

Lập và theo dõi kế hoạch thanh toán.

Hướng dẫn các phòng ban thực hiện đúng quy trình và thủ tục thanh toán hạn chế rủi ro về thuế cho công ty.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ công tác thuế.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, Smar PRO...).

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

