Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 159 đường số 5, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm
Lập các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN, …) hàng tháng, quý năm
Cân đối chi phí đầu vào của từng dự án: Vật tư thiết bị, nhân công, vận chuyển
Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty
Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính Kế toán, Kiểm toán...
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán trong doanh nghiệp ngành xây dựng/ hoặc hoàn thiện nội thất, vật liệu xây dựng...
Sử dụng máy vi tính thành thạo (excel, word...) và các phần mềm kế toán
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, khả năng tổng hợp, phân tích, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ đầy đủ khoa học
Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống linh hoạt, nhạy bén
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ,có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán trong doanh nghiệp ngành xây dựng/ hoặc hoàn thiện nội thất, vật liệu xây dựng...
Sử dụng máy vi tính thành thạo (excel, word...) và các phần mềm kế toán
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, khả năng tổng hợp, phân tích, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ đầy đủ khoa học
Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống linh hoạt, nhạy bén
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ,có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực Từ 12 - 15 Triệu ( thỏa thuận theo năng lực )
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường: sinh nhật, kết hôn , sinh con, teambuilding hàng năm...
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường: sinh nhật, kết hôn , sinh con, teambuilding hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI