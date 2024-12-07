Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 159 đường số 5, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm

Lập các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN, …) hàng tháng, quý năm

Cân đối chi phí đầu vào của từng dự án: Vật tư thiết bị, nhân công, vận chuyển

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty

Hạch toán chi tiết các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp

Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính Kế toán, Kiểm toán...

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán trong doanh nghiệp ngành xây dựng/ hoặc hoàn thiện nội thất, vật liệu xây dựng...

Sử dụng máy vi tính thành thạo (excel, word...) và các phần mềm kế toán

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, khả năng tổng hợp, phân tích, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ đầy đủ khoa học

Khả năng giao tiếp, xử lý tình huống linh hoạt, nhạy bén

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ,có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG XCONS E&C ĐÔNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Từ 12 - 15 Triệu ( thỏa thuận theo năng lực )

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện

Chế độ thưởng vào các dịp lễ Tết, thưởng hàng năm theo thâm niên và kết quả kinh doanh của công ty

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn cạnh tranh với các công ty khác trên thị trường: sinh nhật, kết hôn , sinh con, teambuilding hàng năm...

