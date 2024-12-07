Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Đường Tân Tạo, Khu công nghiệp Tân Tạo, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Các khoản phải thu và các khoản phải trả (AP, AR)

Quản lý và xử lý hóa đơn, thanh toán và biên lai kịp thời.

Theo dõi các khoản phải thu chưa thanh toán và đảm bảo thu tiền kịp thời.

Phối hợp với khách hàng để xác nhận thanh toán và đối chiếu các khoản chênh lệch.

2. Báo cáo và lập tài liệu tài chính

Chuẩn bị báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Duy trì hồ sơ tài chính chính xác, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán địa phương.

Hỗ trợ kiểm toán định kỳ và liên lạc với các kiểm toán viên khi cần.

3. Nghĩa vụ thuế

Chuẩn bị và nộp tờ khai thuế theo quy định của Việt Nam.

Lập hồ sơ thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác nếu có.

Cập nhật những thay đổi trong luật và quy định thuế để đảm bảo công ty tuân thủ.

4. Quản lý sổ cái chung

Ghi chép và duy trì các mục nhật ký cho các tài khoản sổ cái chung.

Đối chiếu bảng cân đối kế toán, tài khoản và số dư sổ cái phụ thường xuyên.

Hỗ trợ quy trình đóng sổ cuối tháng và cuối năm.

5. Dòng tiền và đối chiếu ngân hàng

Theo dõi dòng tiền để đảm bảo đủ tiền cho nhu cầu hoạt động.

Thực hiện đối chiếu ngân hàng hàng ngày và giải quyết các khoản chênh lệch.

Hỗ trợ quản lý tiền mặt nhỏ và hoàn trả chi phí.

6. Kiểm soát nội bộ và cải tiến quy trình

Đảm bảo tuân thủ các biện pháp kiểm soát nội bộ và chính sách của công ty.

Xác định các cơ hội để cải thiện quy trình kế toán và hiệu quả.

Hỗ trợ nhóm tài chính với các dự án đặc biệt và nhu cầu báo cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính.

Có thể giao tiếp thành thạo tiếng Trung và/hoặc tiếng Anh.

Có kiến thức sâu rộng về các tiêu chuẩn kế toán và luật thuế của Việt Nam.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: SAP, QuickBooks) và MS Excel.

Kỹ năng phân tích tốt, chi tiết và khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm

Thưởng các ngày lễ tết, thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc

Được tạo điều kiện thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH HOH VIỆT NAM

