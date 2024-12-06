Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SATURN CHEMICAL VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 33 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Sắp xếp chứng từ sổ sách.

Quản lý và kiểm soát toàn bộ các chứng từ, hóa đơn liên quan đến sổ sách công nợ

Theo dõi, đối chiếu công nợ, quản lý công nợ theo hạn mức và thực hiện đúng quy trình quản lý công nợ của công ty.

Lập bảng theo dõi công nợ, kế hoạch thu - chi;

In báo cáo công nợ trong ngày và cuối tháng, gửi báo cáo tình hình công nợ hàng ngày cho cấp trên.

Làm các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế Toán, Tài chính doanh nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan.

Thành thạo vi tính văn phòng (Excel Word,...)

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán Misa

Tại CÔNG TY TNHH SATURN CHEMICAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000 – 8.000.000 + Phụ cấp (tùy vào năng lực, có thể thỏa thuận khi phỏng vấn)

Thưởng lương tháng 13 và Lễ Tết

Được hỗ trợ và đào tạo về các kỹ năng cần thiết

Có cơ hội làm việc và học hỏi trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Đầy đủ chế độ bảo hiểm + Bảo hiểm cá nhân

Tham gia các hoạt động đoàn thể: Teambuilding, Du lịch, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SATURN CHEMICAL VIỆT NAM

