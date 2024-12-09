Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 35 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
Đến 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Kế Toán và Thuế:
Thu thập, tổng hợp và kiểm tra các chứng từ như phiếu thu, hóa đơn và các tài liệu liên quan để đảm bảo quá trình thanh toán kịp thời và chính xác.
Chuẩn bị chuyển tiền qua i-banking và theo dõi các phê duyệt và kết quả.
Quản lý bảng lương, chấm công và trả lời các thắc mắc của nhân viên hoặc cấp trên (nếu có).
Ghi chép các bút toán kế toán hàng ngày vào phần mềm kế toán (FAST).
Chuẩn bị các tờ khai thuế hàng tháng (VAT, CIT, FCT, PIT).
Xử lý việc đăng ký người phụ thuộc trên nền tảng thuế.
Hỗ trợ kiểm toán thường niên, chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế VAT và chuyển giá.
Thực hiện các công việc khác được giao.
Hành Chính:
Quản lý quy trình mua sắm thiết bị máy tính, dụng cụ văn phòng (tìm báo giá, lựa chọn thiết bị phù hợp, in nhãn, bàn giao cho nhân viên) và quản lý tài sản.
Thực hiện các công việc kế toán cho công đoàn.
Sắp xếp các chuyến công tác (đặt vé máy bay, khách sạn, visa, quyết định công tác, hoàn chi phí).
Thực hiện các công việc hành chính khác được giao

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có Chứng chỉ Kế toán trưởng.
Tối thiểu 3-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và hành chính.
Thành thạo phần mềm kế toán.
Am hiểu về các quy định thuế và yêu cầu tuân thủ.
Thành thạo MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt.
Tỉ mỉ, chi tiết và có khả năng làm việc độc lập.
Hiểu biết về chính sách, quy định và luật lao động địa phương.
Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh (nói và viết) hoặc tiếng Nhật (N2).

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá hiệu suất hàng năm: 2 lần/năm.
Thưởng hiệu suất cho tất cả nhân viên.
Thưởng phát minh và sáng chế.
Bảo hiểm y tế Bao Việt cao cấp ngay cả trong thời gian thử việc.
Khám sức khỏe hàng năm cho tất cả nhân viên.
Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp tốt.
Cơ hội học hỏi và trải nghiệm các công nghệ mới.
12 ngày nghỉ phép hàng năm, + ngày nghỉ Tết theo lịch Nhật Bản.
Du lịch công ty, Tiệc cuối năm.
Bảo hiểm theo mức lương gross.
Quà Tết/ Trung Thu.
Cà phê miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

