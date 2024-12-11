Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH B.H.N làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số DP - 18 Khu Biệt Thự Song Lập Vườn Dragon Parc2, KDC Phú Long, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển,, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

Lập các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán cho khách hàng.

Theo dõi và quản lý công nợ toàn công ty, rà soát các công nợ theo số dư. Đảm bảo số dư trên hệ thống đúng với thực tế phát sinh.

Cung cấp các số liệu cho ngân hàng, thuế khi có yêu cầu, In sổ chi tiết và tổng hợp theo quy định

Lập các hồ sơ/ báo cáo thuế tháng, quý, năm (bao gồm thuế TNCN, TNDN, GTGT)

Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan khác để đảm bảo công tác kế toán được thực hiện chính xác và nhanh chóng

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý và Ban Giám đốc.

Kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp đảm bảo sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ độ tuổi từ 27 đến 40.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán hoặc Kiểm toán

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương, thế mạnh từng làm việc với người nước ngoài

Am hiểu về kế toán tài chính: Nắm vững các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế

Thành thạo quy định về thuế GTGT, TNCN, và các loại thuế khác liên quan.

Có khả năng lập, phân tích và trình bày báo cáo tài chính, bao gồm cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và lưu chuyển tiền tệ.

Hiểu rõ các quy trình kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch, trung thực và chính xác trong các giao dịch tài chính

Tại Công ty TNHH B.H.N Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Hấp dẫn thoả thuận khi phỏng vấn theo năng lực

Được áp dụng chuyên vào thực tế ngành vào đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện

Lương tháng 13, thưởng nghỉ lễ Lễ Tết, nghỉ phép năm

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định của nhà nước

Hỗ trợ cơm trưa 35,000/ ngày làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH B.H.N

