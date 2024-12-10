Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A.A.C.C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 90 đường 52, phường Bình Trưng Tây,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 10 Triệu

• Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN ...

• Lập BCTC, BC quyết toán thuế

• Theo dõi tình hình nộp ngân sách, thông báo số thuế phải nộp cho Khách hàng.

• Tư vấn các vấn đề về thuế, chi phí hợp lý hợp lệ cho Khách hàng liên quan các lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

• Kiểm tra, đối chiếu, lưu trữ hóa đơn chứng từ kế toán.

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm.

• Lập sổ sách kế toán, in, đóng sổ chứng từ.

• Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế trong trường hợp có yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ; Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

• Yêu cầu đã có kinh nghiệm báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

• Có khả năng làm việc độc lập

• Tích cực, nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận.

• Ưu tiên ứng viên am hiểu pháp luật về thuế, kế toán

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A.A.C.C Thì Được Hưởng Những Gì

Bạn sẽ có cơ hội nhận được mức lương và quyền lợi tương xứng với giá trị đóng góp của bạn cũng như chất lượng, hiệu quả công việc bạn mang lại cho công ty

• Mức lương thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm (từ 10 - 15tr).

• Các khoản thưởng Tết, Lễ, thưởng doanh thu hấp dẫn.

• Các chế độ phúc lợi (team building, quà sinh nhật, 20/10, 8/3, Trung thu, Tết...).

• Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ khác theo luật định.

• Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, đồng nghiệp hỗ trợ.

• Được thường xuyên đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN A.A.C.C

