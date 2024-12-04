Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 2, 171 Hàm Nghi, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Kiểm tra, cân đối các hóa đơn, chứng từ kế toán đầu vào nhập vào phần mềm.

Theo dõi tài khoản phải thu & phải trả và đối chiếu xác nhận công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

Kiểm tra, kiểm soát các chứng từ thanh toán với nhà cung cấp.

Thực hiện thanh toán với nhà cung cấp trong nước, thanh toán ngoại hối với nhà cung cấp nước ngoài.

Theo dõi bảng lương và lập các hồ sơ liên quan đến BHXH, các khoản chi thu thanh toán nội bộ công ty,...

Làm việc với cơ quan thuế & ngân hàng dưới sự hướng dẫn của kế toán trưởng.

Lưu trữ tài liệu kế toán.

Thực các yêu cầu khác theo nhu cầu quản lý.

Tiến hành tính toán khoản thưởng theo quý Sale và các báo cáo tài quản trị theo yêu cầu ban lãnh đạo.

Lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN.

Lập dự toán quản trị theo yêu cầu lãnh đạo.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Sử dụng thành thạo word, excel, tiếng Anh là lợi thế. Am hiểu pháp luật kế toán.

Nhanh nhẹn, thật thà, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 7 - 10tr (chưa bao gồm lương thưởng).

Tham gia team building, company trip định kỳ do công ty tổ chức.

Cơ hội nâng cao khả năng Tiếng Anh với chi phí ưu đãi các khóa học theo chính sách công ty trong quá trình làm việc.

Cơ hội học hỏi và thăng tiến nhanh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và thân thiện.

BHXH và các phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.

Các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin