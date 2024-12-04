Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BDS KHANG HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 3 - IOS Office Số 29 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu thu - chi hiện có và lập các chứng từ liên quan.

Theo dõi, quản lý tình hình thanh toán của khách hàng, lập báo cáo công nợ.

Kiểm soát chi phí, giải trình lý do biến động chi phí và doanh thu.

Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

Xây dựng, soạn thảo, quản lý hợp đồng lao động

Tập hợp chứng từ

Theo dõi tài chính thu chi hàng ngày

Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Giới tính: Nữ, tuổi trên 26 tuổi

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán,....hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp hoặc ở các vị trí tương đương, có kiến thức nghiệp vụ tài chính kế toán, luật thuế.

Gắn bó với công việc lâu dài chịu được áp lực công việc.

Thái độ thân thiện, nhiệt tình, ham học hỏi, tư duy tốt

Có ý thức chấp hành nội quy, quy định của Công ty.

Có khả năng chịu áp lực cao và trách nhiệm trong công việc.

Lương: lương cố định + thưởng, từ 11 - 16 triệu

Phụ cấp: Đi lại, hỗ trợ ăn/ca.

Được trang bị đồng phục

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn và có cơ hội thăng tiến cao hơn.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật Lao động, các chế độ BHXH, BHYT, BHTT theo quy định Nhà nước

Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khỏe, lương thưởng theo quy định của Công ty.

Lộ trình thăng tiến minh bạch và rõ ràng (Một năm xét tăng lương một lần)

Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm x2,x3

Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, thưởng theo kết quả kinh doanh của công ty.

Các hoạt động tập thể: Team Building, Ngày hội gia đình, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao, nghĩ mát

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Các quyền lợi cụ thể khác trao đổi lúc phỏng vấn.

