Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VŨ THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 87 Thạch Lam, Hiệp Tân, Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Tổng hợp, kiểm tra đối chiếu chéo dữ liệu của các nghiệp vụ phát sinh trong Công ty giữa các nhân viên trực thuộc phòng kế toán, đảm bảo thực hiện đúng nghiệp vụ và quy trình kế toán

2. Thực hiện hạch toán các bút toán tổng hợp, đối chiếu, tính toán, theo dõi các khoản chi phí

Hạch toán và theo dõi trích trước, các bút toán tổng hợp & giá thành.

Thực hiện tính giá thành thực tế và các chỉ số liên quan

Lập lệnh sản xuất trên phần mềm

3. Kiểm soát, đối chiếu giữa số liệu và tình hình thực tế, nhằm hạn chế phát sinh chênh lệch hàng hóa

4. Thực hiện các nghiệp vụ kê khai báo thuế, báo cáo định kỳ. Lập báo cáo quyết toán thuế. Hiểu về Luật quản lý thuế và luật pháp liên quan.Cập nhật liên tục các quy định của Luật về chính sách, thủ tục kê khai thuế

Hoàn thiện sổ sách, lập báo cáo tài chính đầy đủ, hợp lý và hợp pháp

Đảm nhiệm vai trò kê khai thuế tại công ty, đảm bảo kê khai thuế phải đúng quy định, đúng hạn.

Lập báo cáo, thực hiện quyết toán các khoản thuế TNCN, TNDN,…

5. Phối hợp kiểm tra, cung cấp số liệu, giải trình trước các cơ quan ban ngành và nội bộ

6. Thực hiện in ấn tài liệu nội bộ, lưu trữ chứng từ, hồ sơ pháp lý Phòng Kế toán

7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên, Ban Giám đốc và luôn sẵn sàng với những công việc phát sinh liên quan.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyển ngành về kế toán, tài chính, kinh tế,...

Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm về mảng F&B, sàn thương mại điện tử.

Có kinh nghiệm tính giá thành công ty sản xuất, tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Sử dụng thông thạo vi tính và các phần mềm liên quan đến công việc kế toán.

Am hiểu các thông tư, nghị định, luật liên quan.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, tư duy mở, thái độ luôn tích cực

Thu nhập: Thỏa thuận

Thử việc: 2 tháng hưởng 85% tổng thu nhập

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

12 ngày phép/năm, cộng thêm phép năm theo thâm niên

Chế độ công tác phí, tăng ca (nếu có) đầy đủ

Thưởng Lễ Tết, Tháng 13

Chế độ sinh nhật, tang lễ hiếu hỉ

Môi trường làm việc trẻ, năng động, đề cao yếu tố con người

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc

