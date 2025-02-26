Tuyển Kế toán tổng hợp BH FOOD làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 32 Trường Chinh, TP Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Thu thập và kết hợp số liệu kế toán từ mọi phòng ban để tạo nên bức tranh tài chính toàn diện của doanh nghiệp.

Đảm bảo rằng tất cả số liệu kế toán đều chính xác và hợp lý, phát hiện và khắc phục các sai sót kịp thời.

Soạn thảo các báo cáo tổng hợp định kỳ về tình hình tài chính của doanh nghiệp, cung cấp thông tin chi tiết và rõ ràng cho ban lãnh đạo.

Cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho các phòng ban khác trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến kế toán, đảm bảo sự phối hợp hiệu quả và đúng quy trình.

Yêu Cầu Công Việc

Đảm bảo các sổ sách kế toán của doanh nghiệp được cập nhật đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn, cho thấy tính minh bạch và đáng tin cậy của thông tin kế toán

Báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính hiện tại

Kế toán tổng hợp thường phân tích các tài khoản kế toán để đánh giá hiệu quả kinh doanh, điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các chi phí, lợi nhuận cũng như tài sản của mình, từ đó đưa ra các chiến lược phù hợp và những điều chỉnh cần thiết

Hỗ trợ cho các bộ phận khác về những vấn đề liên quan đến kế toán & tài chính. Với những kiến thức và kinh nghiệm của mình, kế toán tổng hợp có thể giúp các bộ phận khác hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định phù hợp.

Tại BH FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Được rèn luyện khả năng phân tích cực nhạy bén

Công việc ổn định và cơ hội việc làm lớn

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BH FOOD

