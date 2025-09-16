Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Trung Vực, xã Song Phương, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hạch toán các nghiệp vụ mua hàng lên phần mềm kế toán, kiểm soát công nợ phải trả

- Kiểm soát nhập - xuất - tồn kho vật tư, bán thành phẩm, làm đề xuất mua hàng

- Hàng tháng tính giá thành sản phẩm, lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ, các báo cáo nội bộ liên quan, tham mưu cho BGĐ

- Hỗ trợ kế toán thuế trong các công việc: Nhập dữ liệu, quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế và các tổ chức tài chính liên quan

- Tham gia các công tác kiểm tra, kiểm kê tại công ty

- Công ty nhỏ, ít nghiệp vụ

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi từ trên 27 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính

- Ưu tiên kế toán sản xuất, biết về thuế

- Nắm vững về nghiệp vụ kế toán, pháp luật kế toán, thành thạo Misa, Excel.

- Trung thực, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm với công việc, yêu thích môi trường sản xuất

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 12.000.000đ – 15.000.000đ. Thử việc tối đa 30 ngày, hưởng 80%

- Môi trường làm việc thoải mái

- Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty: Bảo hiểm, cơm trưa, thưởng, sinh nhật, lễ, tết, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC

