Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần công nghiệp Tadico làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu

Mức lương 9 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Xuân Lâm, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

Hạch toán, kiểm tra, đối chiếu các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Lập báo cáo tài chính

Kiểm soát chi phí, theo dõi công nợ phải thu – phải trả.

Tổng hợp dữ liệu kế toán, lưu trữ chứng từ sổ sách đúng quy định.

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính.

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, …) và Excel.

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao, làm việc độc lập.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong doanh nghiệp sản xuất – thương mại.

Tại Công ty cổ phần công nghiệp Tadico Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tăng lương theo năng lực.

Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, thưởng Lễ – Tết – sinh nhật đầy đủ.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Được đào tạo, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghiệp Tadico

