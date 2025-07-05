Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần công nghiệp Tadico làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu

Công ty cổ phần công nghiệp Tadico
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Công ty cổ phần công nghiệp Tadico

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần công nghiệp Tadico

Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Xuân Lâm, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 18 Triệu

Hạch toán, kiểm tra, đối chiếu các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Lập báo cáo tài chính
Kiểm soát chi phí, theo dõi công nợ phải thu – phải trả.
Tổng hợp dữ liệu kế toán, lưu trữ chứng từ sổ sách đúng quy định.

Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính.
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, …) và Excel.
Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao, làm việc độc lập.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong doanh nghiệp sản xuất – thương mại.

Tại Công ty cổ phần công nghiệp Tadico Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, tăng lương theo năng lực.
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, thưởng Lễ – Tết – sinh nhật đầy đủ.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Được đào tạo, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghiệp Tadico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghiệp Tadico

Công ty cổ phần công nghiệp Tadico

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 131, tổ 3, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

