Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần công nghiệp Tadico làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần công nghiệp Tadico
Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Xuân Lâm, Thuận Thành, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 18 Triệu
Hạch toán, kiểm tra, đối chiếu các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
Lập báo cáo tài chính
Kiểm soát chi phí, theo dõi công nợ phải thu – phải trả.
Tổng hợp dữ liệu kế toán, lưu trữ chứng từ sổ sách đúng quy định.
Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính.
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, …) và Excel.
Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm cao, làm việc độc lập.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong doanh nghiệp sản xuất – thương mại.
Tại Công ty cổ phần công nghiệp Tadico Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh, tăng lương theo năng lực.
Hưởng BHXH, BHYT, BHTN, thưởng Lễ – Tết – sinh nhật đầy đủ.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Được đào tạo, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghiệp Tadico
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
