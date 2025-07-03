Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Theo dõi, hạch toán chi tiết dòng tiền vào, ra

- Làm hợp đồng, hồ sơ cho đối tác, khách hàng

- Theo dõi công nợ

- Kê khai thuế, lập BCTC

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp.

- Thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán

- Hiểu biết về thuế, BHXH, hợp đồng kinh tế( xây dựng)

- Trung thực, cẩn thận, làm việc độc lập và có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng rõ ràng theo năng lực ( từ 10-15tr)

- Được đóng đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN.

- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.

- Làm việc trong môi trường thực tế, ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN

