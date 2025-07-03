Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Theo dõi, hạch toán chi tiết dòng tiền vào, ra
- Làm hợp đồng, hồ sơ cho đối tác, khách hàng
- Theo dõi công nợ
- Kê khai thuế, lập BCTC
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.
- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp.
- Thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán
- Hiểu biết về thuế, BHXH, hợp đồng kinh tế( xây dựng)
- Trung thực, cẩn thận, làm việc độc lập và có trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng rõ ràng theo năng lực ( từ 10-15tr)
- Được đóng đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN.
- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.
- Làm việc trong môi trường thực tế, ổn định và lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN
