Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/08/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Theo dõi, hạch toán chi tiết dòng tiền vào, ra
- Làm hợp đồng, hồ sơ cho đối tác, khách hàng
- Theo dõi công nợ
- Kê khai thuế, lập BCTC

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.
- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp.
- Thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán
- Hiểu biết về thuế, BHXH, hợp đồng kinh tế( xây dựng)
- Trung thực, cẩn thận, làm việc độc lập và có trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng rõ ràng theo năng lực ( từ 10-15tr)
- Được đóng đầy đủ BHXH – BHYT – BHTN.
- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.
- Làm việc trong môi trường thực tế, ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG KHOA BN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Việt Vân, Xã Việt Thống, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

