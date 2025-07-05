Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT AN KHANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1737/7 Quốc lộ 1A, T Tân Thới Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc

• Tư vấn & bán hàng: Giới thiệu, tư vấn sản phẩm van công nghiệp (van cầu, van bi, van bướm, van an toàn...) cho khách hàng là nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, công ty thương mại.

• Phát triển khách hàng: Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng, duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng hiện có.

• Báo giá & đàm phán hợp đồng: Lập báo giá, thương lượng hợp đồng, theo dõi đơn hàng đến khi giao hàng thành công.

• Hỗ trợ kỹ thuật: Kết hợp với bộ phận kỹ thuật để tư vấn giải pháp phù hợp cho từng nhu cầu của khách hàng.

• Chăm sóc khách hàng: Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm, giải quyết các vấn đề phát sinh.

• Báo cáo công việc: Lập báo cáo bán hàng định kỳ và cập nhật thông tin thị trường.

Yêu Cầu Công Việc

1. Yêu cầu chung:

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Cơ khí, Điện – Điện tử, Tự động hóa, Kỹ thuật công nghiệp, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

• Kinh nghiệm:

• Từ 1 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh thiết bị công nghiệp hoặc lĩnh vực liên quan.

• Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong các ngành: cơ khí, điện tự động, thiết bị công nghiệp nặng, máy móc sản xuất, v.v.

• Kiến thức chuyên môn:

• Hiểu biết về các loại thiết bị công nghiệp (máy móc, hệ thống điện, cơ khí, tự động hóa, v.v.).

• Nắm rõ quy trình bán hàng B2B, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.

2. Kỹ năng chuyên môn:

• Kỹ năng kinh doanh:

• Khả năng tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực công nghiệp.

• Kỹ năng tư vấn và giới thiệu giải pháp kỹ thuật phù hợp với nhu cầu khách hàng.

• Kỹ năng chốt sale và xử lý tình huống phát sinh trong quá trình bán hàng.

• Kỹ năng kỹ thuật:

• Hiểu biết cơ bản về hoạt động và cấu tạo của thiết bị công nghiệp để tư vấn và hỗ trợ khách hàng.

• Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, catalog sản phẩm và tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị.

• Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để triển khai lắp đặt và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng khi cần.

3. Kỹ năng mềm:

• Giao tiếp và đàm phán: Khả năng giao tiếp rõ ràng, thuyết phục và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp.

• Kỹ năng quản lý thời gian: Chủ động lập kế hoạch và quản lý lịch trình gặp gỡ khách hàng hiệu quả.

• Giải quyết vấn đề: Tư duy logic và kỹ năng xử lý các tình huống kỹ thuật hoặc khiếu nại từ khách hàng.

• Tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo Word, Excel, PoơerPoint...

• Ngoại ngữ: Tiếng Anh kỹ thuật cơ bản (đọc hiểu tài liệu, giao tiếp với nhà cung cấp nước ngoài – nếu có).

4. Yêu cầu khác:

• Có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

• Chịu được áp lực doanh số và sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu.

• Sở hữu bằng lái xe B2 (nếu công việc yêu cầu di chuyển thường xuyên).

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT AN KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương cơ bản (8-12 triệu)+ hoa hồng doanh số + thưởng KPI hấp dẫn.

• Phụ cấp: Điện thoại, xăng xe, công tác phí, v.v.

• Đào tạo: Được đào tạo sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên sâu.

• Phát triển: Cơ hội thăng tiến lên các vị trí như Trưởng nhóm Kinh doanh, Quản lý Kinh doanh khu vực.

• Chế độ: BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật lao động, thưởng lễ/tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NHẬT AN KHANG

