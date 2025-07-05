Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH SÔNG GIÁ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH SÔNG GIÁ
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Phường Trần Hưng Đạo, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hoạch toán và theo dõi sổ sách đúng, chuẩn - đầy đủ
Quản lý thu chi, kiểm soát dòng tiền,theo dõi công nợ
Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ các chương trình, dự án nông nghiệp
Phố hợp với bộ phận sản xuất, kinh doanh để phản ánh chính xác tình hình tài chính
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán
Thành thạo phần mềm kế toán Misa
Trung thực, tỉ mỉ, có tinh thần học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH SÔNG GIÁ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định 12-15 triệu (trao đổi cụ thể theo năng lực ứng viên khi tham gia phỏng vấn)
Hỗ trợ ăn trưa văn phòng
Thưởng lễ, Tết, lịch nghỉ đầy đủ
Thiết bị làm việc hiện đại
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH SÔNG GIÁ
