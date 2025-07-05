Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH SÔNG GIÁ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Phường Trần Hưng Đạo, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hoạch toán và theo dõi sổ sách đúng, chuẩn - đầy đủ

Quản lý thu chi, kiểm soát dòng tiền,theo dõi công nợ

Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ các chương trình, dự án nông nghiệp

Phố hợp với bộ phận sản xuất, kinh doanh để phản ánh chính xác tình hình tài chính

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán

Thành thạo phần mềm kế toán Misa

Trung thực, tỉ mỉ, có tinh thần học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH SÔNG GIÁ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định 12-15 triệu (trao đổi cụ thể theo năng lực ứng viên khi tham gia phỏng vấn)

Hỗ trợ ăn trưa văn phòng

Thưởng lễ, Tết, lịch nghỉ đầy đủ

Thiết bị làm việc hiện đại

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH SÔNG GIÁ

