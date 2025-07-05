Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện tại.

- Tiếp nhận đơn hàng, chuyển phòng KHSX/R&D, cập nhật doanh số hàng tuần.

- Phối hợp với R&D/KHSX tư vấn sản phẩm, theo dõi tiến độ mẫu và thử máy tại khách hàng.

- Lập báo giá, thương thảo giá, soát xét đơn hàng (sản phẩm, thời gian, số lượng, công nợ).

- Theo dõi sản xuất, tồn kho, giao hàng, dự báo doanh số, giải quyết khiếu nại.

- Quản lý danh sách khách hàng, thu hồi công nợ, báo cáo cho quản lý.

- Lưu trữ hồ sơ khoa học, tuân thủ ISO, 5S và nhiệm vụ khác từ cấp trên.