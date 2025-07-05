Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà BSI Tower số 195 – 197 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện tại.
- Tiếp nhận đơn hàng, chuyển phòng KHSX/R&D, cập nhật doanh số hàng tuần.
- Phối hợp với R&D/KHSX tư vấn sản phẩm, theo dõi tiến độ mẫu và thử máy tại khách hàng.
- Lập báo giá, thương thảo giá, soát xét đơn hàng (sản phẩm, thời gian, số lượng, công nợ).
- Theo dõi sản xuất, tồn kho, giao hàng, dự báo doanh số, giải quyết khiếu nại.
- Quản lý danh sách khách hàng, thu hồi công nợ, báo cáo cho quản lý.
- Lưu trữ hồ sơ khoa học, tuân thủ ISO, 5S và nhiệm vụ khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ĐH ngành Kinh doanh, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục, sử dụng thành thạo vi tính.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên ngành bao bì).
- Tuổi 24-30, trung thực, chủ động, chịu áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12 - 15 triệu VNĐ/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
- Làm việc: T2 - T7 (8:00-17:00).
- BHXH, thưởng tháng 13, nghỉ phép, phúc lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG HĐ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KĐT Vạn Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

