Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN ( SAVICO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220 Bis Nguyễn Hữu Cảnh, F22, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tính lương cơ bản, lương năng suất hàng tháng, và bảo hiểm xã hội:

Tính toán và xử lý lương cơ bản, lương năng suất cho nhân viên hàng tháng.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp.

2. Kiểm tra, tổng hợp chi phí phát sinh hàng tháng:

Kiểm tra và đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Đảm bảo sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra số dư cuối kỳ để đảm bảo hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

3. Quản lý các khoản vay ngân hàng:

Theo dõi và quản lý các khoản vay ngân hàng.

Đảm bảo việc hạch toán chính xác và kịp thời các nghiệp vụ liên quan đến vay vốn ngân hàng.

4. Tổng hợp số liệu và thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo nội bộ:

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và lập báo cáo thuế cho văn phòng công ty, lập quyết toán văn phòng công ty.

Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Lập tờ khai hàng tháng và quyết toán thuế hàng năm:

Chuẩn bị và nộp các tờ khai thuế hàng tháng và quyết toán thuế hàng năm theo quy định của pháp luật.

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán tài vụ.

5. Than mưu kế toán trưởng và Giám đốc trong quản lý doanh thu và kiểm soát chi phí

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm: Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Kiến thức và kỹ năng: Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm Excel, phần mềm kế toán).

Phẩm chất cá nhân: Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ. Có trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN ( SAVICO) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Thỏa thuận (sẽ trao đổi khi phỏng vấn), cạnh tranh xứng đáng với năng lực

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN ( SAVICO)

