Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92 Yên Thế, P2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

1.1. Xử lý nghiệp vụ kế toán nội bộ

- Hạch toán chi phí vận hành, quản lý hóa đơn đầu vào – đầu ra.

- Theo dõi công nợ phải thu – phải trả, đối chiếu với khách hàng/nhà cung cấp.

- Kiểm tra và lưu trữ chứng từ kế toán đúng quy định.

1.2. Hỗ trợ quản lý lương và thu nhập nhân sự

- Tổng hợp bảng lương hàng tháng, phụ cấp, bonus.

- Phối hợp với HR trong các vấn đề liên quan đến bảo hiểm, thuế TNCN, hợp đồng lao động.

1.3. Phối hợp với đơn vị kế toán dịch vụ (thuế)

- Chuẩn bị chứng từ, bảng kê, sổ sách theo định kỳ để gửi cho đơn vị dịch vụ kế toán.

- Đối chiếu số liệu để đảm bảo kê khai thuế chính xác và đúng hạn.

1.4. Báo cáo tài chính nội bộ

- Lập các báo cáo chi phí, báo cáo tổng hợp hàng tháng theo yêu cầu của Ban giám đốc.

- Theo dõi ngân sách, chi phí marketing, R&D, phần mềm, freelance,...

1.5. Hỗ trợ hành chính kế toán

- Hỗ trợ mua sắm văn phòng phẩm, thanh toán định kỳ chi phí vận hành (Internet, điện nước, phần mềm).

- Các công việc hành chính liên quan đến hợp đồng, chứng từ tài chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Có từ 2 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ (ưu tiên môi trường công nghệ, startup).

- Sử dụng tốt Excel, ưu tiên có kinh nghiệm với phần mềm kế toán MISA.

- Trung thực, cẩn thận, làm việc có trách nhiệm.

- Ưu tiên ứng viên hiểu biết về các mô hình SaaS, phần mềm, chi phí online.

Tại CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng đầy đủ chính sách BHXH,YT,TN đầy đủ theo Luật Lao Động

Được hưởng chính sách BHYT nâng cao, BH nhân thọ

Teambuilding, đào tạo nội bộ

Môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOFT WORLD VIỆT NAM

