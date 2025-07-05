Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NHIỆT TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 216/1/1 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả/ yêu cầu công việc:

Tham gia thiết kế & triển khai theo nhóm dự án cho các thể loại dự án Nhà ở, Thương mại dịch vụ, Khách sạn, Văn phòng, Công trình công cộng, v.v….

Có khả năng thiết kế là lợi thế & triển khai hồ sơ Kiến trúc, Nội thất, Cảnh quan.

Thực hiện dự án theo mô hình BIM bằng phần mềm Revit.

Kiểm tra và quản lý chất lượng hồ sơ bản vẽ.

Tổ chức và phối hợp nhân sự thực hiện dự án.

Có kinh nghiệm trong thiết kế kỹ thuật thi công công trình, đặc biệt công trình nhà ở, văn phòng, phức hợp cao tầng là một lợi thế.

Ứng viên năng động, nhiệt tình, đam mê, tinh thần trách nhiệm, làm việc theo nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu năng lực & kinh nghiệm: (từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương)

Có kinh nghiệm triển khai các dự án áp dụng mô hình BIM bằng phần mềm Revit.

Có hiểu biết về tiêu chuẩn thiết kế, TCVN, QCVN.

Thực hiện bản vẽ song ngữ Việt - Anh.

Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

Có khả năng quản lý và thực hiện nhiều dự án cùng một lúc.

Có tinh thần học hỏi, tự giác, cầu tiến. Thái độ làm việc thật tốt. (Ưu tiên)

Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao, trách nhiệm và tận tâm với công việc.

Có kinh nghiệm trong thiết kế và triển khai hồ sơ kỹ thuật, đặc biệt công trình nhà ở, phức hợp, cao tầng là một lợi thế.

Yêu cầu kĩ năng sử dụng phần mềm:

Biết sử dụng thành thạo các phần mềm Revit Architecture, AutoCad, SketchUp.

Biết sử dụng InDesign là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NHIỆT TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc 02 tháng có trả lương.

Được hưởng ngày phép, chế độ ốm đau, bảo hiểm y tế xã hội, thuế thu nhập cá nhân theo các quy định hiện hành.

Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm chuyên môn.

Cơ hội đào tạo, tham gia các khóa học, hội thảo, sự kiện chuyên ngành.

Chế độ thưởng theo từng dự án, xem xét tăng lương định kỳ & nghỉ hè hàng năm.

Làm việc từ 8:00am đến 6:00pm, từ Thứ 2 đến Thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật, lễ, tết).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NHIỆT TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin