Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU làm việc tại Bến Tre thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Bến Tre: Ấp Nhơn Phú, Xã Hòa Nghĩa, Chợ Lách, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc hàng ngày:

- Hướng dẫn nhân viên kế toán khác bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc.

- Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Các hoạt động của DN liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh của DN: Có thể là việc mua bán hàng hóa, CCDC, TSCD,… thực hiện Thu tiền/ chi tiền,..

- Rà soát các bộ thanh toán từ kế toán thanh toán trước khi trình kế toán trưởng

- Hạch toán thu nhập khác, chi phí, khấu hao, TSCĐ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.

- Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm; tỉ lệ hao hụt nguyên vật liệu, phụ liệu đi kèm và chi phí sản xuất dở dang.

- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho (Nhập-Xuất-Tồn kho), thời gian tồn kho tại từng kho thông qua kế toán kho.

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

- Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

- Cung cấp số liệu cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến - Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định

Công việc hàng tháng:

- Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng và tỷ lệ hao hụt của nguyên vật liệu.

- Hạch toán lương cho cán bộ, công nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương.

- Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ...Hạch toán các khoản phân bổ đó.

- Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.

- Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng;

- Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển.

- Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào, thuế TNCN.

- Lập các Báo cáo Nội bộ theo yêu cầu Nhà Quản lý như: Báo cáo quản trị (Báo cáo tài chính, báo cáo tổng chi phí, doanh thu ... )

- Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN theo tháng - Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý. Thuế TNDN: Không cần nộp tờ khai. Tự tính số tiền thuế TNDN (Nếu có phát sinh thì thực hiện nộp tiền thuế TNDN)

- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu Công việc hàng quý - Lập các báo cáo nội bộ (Theo yêu cầu của quản lý)

- Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản;

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái;

- Kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng Công việc hàng năm

- Nộp tiền thuế Môn bài (đối với những doanh nghiệp đã và đang hoạt động)

- Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài (Đối với nhưng doanh nghiệp mới thành lập)

- Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ; Hạch toán chi phí thuế môn bài năm tài chính mới

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp - Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

- Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.

- Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN

- Lập báo cáo tài chính.

- Lập báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý)

- In sổ sách theo qui định (sổ quỹ, ngân hàng, báo cáo nhập xuất tồn kho,sổ chi tiết,....)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ở các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính

- Nắm vững kiến thức chuyên môn về kế toán tổng hợp

- Sử dụng tốt phần mềm kế toán

- Khả năng sử dụng máy tính và thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

- Sử dụng tiếng Anh cơ bản

- Trung thực, tỉ mỉ và cẩn thận

- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và chế độ phúc lợi hấp dẫn

- Thưởng lễ, Tết, tháng lương 13,…

- Được tham gia BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định công ty

- Du lịch nghỉ mát hàng năm

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XUẤT - NHẬP KHẨU TRÁI CÂY CHÁNH THU

