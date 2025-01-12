Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: Tòa nhà Vĩnh Thái, đường số 12, Khu Đô Thị Mỹ Gia, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp;
Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định
Lập báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý
Lập báo cáo tài chính năm
Quyết toán thuế, lập sổ sách kèm theo
Báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tổng hợp
Lập hóa đơn đầu ra, xử lý hóa đơn đầu vào
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm hồ sơ bảo lãnh, vay, đấu thầu đối với hoạt động xây dựng.
Có kiến thức tốt về Thuế.
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa/Amis.
Có khả năng tổ chức, chủ động công việc.
Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên khi phỏng vấn.
Chế độ bảo hiểm: BHXH, YT, TN... chế độ đầy đủ cho người lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc, được phát huy tối đa khả năng của bản thân.
Cơ chế tăng lương định kỳ năm dựa trên năng lực, hiệu quả công việc.
Tham gia các phúc lợi khác của Công ty, Tổ chức Gala, du lịch hằng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
