Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Phòng 1903, tháp B, Thùy Dương Plaza, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra, tổng hợp và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày theo đúng quy định.
Quản lý, kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu và xử lý các khoản công nợ.
Theo dõi, kiểm soát hàng tồn kho, phối hợp với bộ phận kho trong việc kiểm kê định kỳ.
Thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, và các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và ban lãnh đạo.
Kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán theo đúng quy định pháp luật.
Làm việc, phối hợp với các cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác liên quan.
Tính lương, thực hiện nghiệp vụ liên quan đến BHXH và các khoản trích theo lương
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành: Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
Trình độ/ Chuyên ngành khác: kế toán có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và sản xuất.
Trình độ/Chuyên ngành Ưu tiên: - Kế toán tổng hợp - Kế toán thuế
Ngoại ngữ (cấp độ): Giao tiếp cơ bản
Kỹ năng công nghệ thông tin: Thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, outlook,…)
Phần mềm/Ứng dụng kế toán: MISA, FAST, BRAVO…..
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, kế toán thuế
(Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và sản xuất ngành thủy,hải sản)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12 - 15 triệu/tháng + phụ cấp
Làm việc giờ hành chính, nghỉ trưa 60 phút
Thử việc 2 tháng, 85% lương + phụ cấp
Môi trường genZ trẻ trung, năng động, sếp tâm lý.
Chế độ nghỉ phép, BHXH, phúc lợi đầy đủ ngay sau khi lên chính thức.
Chế độ phúc lợi Công ty: du lịch, sinh nhật, 8/3, 1/5, 2/9, 20/10, thăm hỏi ốm đau...
Được xét thưởng tháng lương thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, ngõ 4 Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

