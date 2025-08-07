Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Phòng 1903, tháp B, Thùy Dương Plaza, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra, tổng hợp và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày theo đúng quy định.

Quản lý, kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, đối chiếu và xử lý các khoản công nợ.

Theo dõi, kiểm soát hàng tồn kho, phối hợp với bộ phận kho trong việc kiểm kê định kỳ.

Thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, và các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và ban lãnh đạo.

Kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán theo đúng quy định pháp luật.

Làm việc, phối hợp với các cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác liên quan.

Tính lương, thực hiện nghiệp vụ liên quan đến BHXH và các khoản trích theo lương

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Chuyên ngành: Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.

Trình độ/ Chuyên ngành khác: kế toán có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và sản xuất.

Trình độ/Chuyên ngành Ưu tiên: - Kế toán tổng hợp - Kế toán thuế

Ngoại ngữ (cấp độ): Giao tiếp cơ bản

Kỹ năng công nghệ thông tin: Thành thạo tin học văn phòng (Word, excel, outlook,…)

Phần mềm/Ứng dụng kế toán: MISA, FAST, BRAVO…..

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, kế toán thuế

(Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và sản xuất ngành thủy,hải sản)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12 - 15 triệu/tháng + phụ cấp

Làm việc giờ hành chính, nghỉ trưa 60 phút

Thử việc 2 tháng, 85% lương + phụ cấp

Môi trường genZ trẻ trung, năng động, sếp tâm lý.

Chế độ nghỉ phép, BHXH, phúc lợi đầy đủ ngay sau khi lên chính thức.

Chế độ phúc lợi Công ty: du lịch, sinh nhật, 8/3, 1/5, 2/9, 20/10, thăm hỏi ốm đau...

Được xét thưởng tháng lương thứ 13.

Cách Thức Ứng Tuyển

