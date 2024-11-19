Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Mức lương
13 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 4, 12

- 12A Nguyễn Văn Mại, phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

Giám sát, phân tích, đánh giá, chấm điểm chất lượng dịch vụ cuộc gọi/ticket của team chăm sóc khách hàng qua call/app/chat/mail
Đảm bảo chất lượng của nhân viên chăm sóc khách hàng trong việc tuân thủ nghiệp vụ và đem lại sự hài lòng cho Khách hàng của đối tác
Cập nhật các phản hồi kịp thời, phân tích nguyên nhân đồng thời đưa ra các đề xuất phù hợp nhằm mục tiêu đem lại hiệu của chất lượng vận hành cao nhất
Tổng hợp kết quả kiểm tra, lập báo cáo kết quả thu thập được trong quá trình đánh giá chất lượng
Đào tạo, hướng dẫn nhân sự mới nhằm đáp ứng số lượng và chất lượng theo yêu cầu
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: Làm việc theo ca từ 07h-22h30 (xoay ca linh động theo sắp xếp của quản lý trực tiếp), 24 công/tháng.
Do tính chất công việc, lịch ca sẽ được sắp xếp cân đối phù hợp nhất

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tại vị trí QA/QC trong Call Center ít nhất 6 tháng
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại môi trường BPO và handle số lượng từ 15 HC
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, phân tích dữ liệu
Kỹ năng sắp xếp công việc, lập kế hoạch và làm việc nhóm
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Có khả năng coaching, định hướng, động viên nhận viên đạt được mục tiêu đề ra
Có khả năng thực hiện các báo cáo chuyên môn có liên quan
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi cải thiện bản thân và suy nghĩ tích

Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thương lượng theo năng lực
Có cơ hội phát triển sự nghiệp tại môi trường CSKH năng động, chuyên nghiệp
Được Line manager chia sẻ, định hướng, mentor trong suốt quá trình làm việc
Thưởng lễ/tết/tết âm lịch, quà tặng dịp đặc biệt theo quy định của công ty
Các quyền lợi khác theo quy định và chính sách hiện tại của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 82 - 84 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất