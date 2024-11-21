Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Intracom Nhật Tân, Tây Hồ ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

+ Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đăng ký học tiếng anh cho bé

+ Tư vấn, chốt đơn PH đăng ký học

+ Chăm sóc học sinh phụ huynh đang học tại trung tâm

+ Tham gia các hoạt động chung của chi nhánh và hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, nhiệt tình.

Ưu tiên những bạn có Kinh nghiệm sale,

chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản trước khi bắt đầu

Giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng % theo doanh thu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.