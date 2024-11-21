Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY
Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Intracom Nhật Tân, Tây Hồ ...và 3 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
+ Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đăng ký học tiếng anh cho bé
+ Tư vấn, chốt đơn PH đăng ký học
+ Chăm sóc học sinh phụ huynh đang học tại trung tâm
+ Tham gia các hoạt động chung của chi nhánh và hoàn thành các nhiệm vụ được giao
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Ưu tiên những bạn có Kinh nghiệm sale,
chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản trước khi bắt đầu
Giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + thưởng % theo doanh thu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ QUỐC TẾ MERCURY
