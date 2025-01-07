Tuyển Kiến trúc sư Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: toà nhà Viettel Hưng Yên, TP Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tiếp xúc khách hàng

Ký kết hợp đồng thiết kế và lên bản vẽ thiết kế thi công.

Thực hiện thiết kế bản vẽ mặt bằng, dựng 3D, Render nội ngoại thất, các bản vẽ thiết kế thi công chi tiết.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận liên quan và nghành dọc TCT trong quá trình thực hiện công việc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan.

Độ tuổi ≤ 28 tuổi

Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, kỹ thuật xây dựng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Sketchup, Revit, CAD, 3dmax.

Tiếng Anh: theo quy định của Tổng Công ty

Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Tổng thu nhập có thể lên tới 20.000.000 - 25.000.000 đ/ tháng

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin