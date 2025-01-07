Tuyển Kiến trúc sư Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: toà nhà Viettel Hưng Yên, TP Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tiếp xúc khách hàng
Ký kết hợp đồng thiết kế và lên bản vẽ thiết kế thi công.
Thực hiện thiết kế bản vẽ mặt bằng, dựng 3D, Render nội ngoại thất, các bản vẽ thiết kế thi công chi tiết.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Phối hợp với các bộ phận liên quan và nghành dọc TCT trong quá trình thực hiện công việc.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành nghề liên quan.
Độ tuổi ≤ 28 tuổi
Có chứng chỉ hành nghề kiến trúc, kỹ thuật xây dựng.
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Sketchup, Revit, CAD, 3dmax.
Tiếng Anh: theo quy định của Tổng Công ty
Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Tổng thu nhập có thể lên tới 20.000.000 - 25.000.000 đ/ tháng
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh kỹ thuật Viettel Hưng yên - Tổng công ty cổ phần công trình Viettel
