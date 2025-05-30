Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC BAN MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 41 - 43 đường 195, Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

- Khảo sát và lập phương án, biện pháp thi công, kế hoạch, tiến độ thi công, chuẩn bị thi công dự án.

- Tổ chức & thực hiện công tác giám sát hiện trường, theo dõi kế hoạch, tiến độ dự án và quản lý thi công.

- Lập hồ sơ và tổ chức nghiệm thu A-B các hạng mục, các giai đoạn, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình, nghiệm thu và ký xác nhận khối lượng, giá trị thanh toán cho nhà thầu.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, giám sát và đảm bảo an toàn lao động tại công trình được giao phụ trách.

- Tham gia tổ chức và phối hợp với các phòng ban khác để kiểm tra, xác nhận các công tác phát sinh trong giai đoạn thực hiện dự án.

- Cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục phát sinh của dự án, các thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

- Tổ chức việc lập báo cáo liên quan đến dự án và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

- Công tác lưu trữ hồ sơ quyết toán, bản vẽ thi công hoàn công, hợp đồng

- Hỗ trợ tư vấn giải pháp kỹ thuật về sửa chữa CSVC kế hoạch mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ

- Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cơ sở vật chất: Theo dõi, kiểm tra, hỗ trợ về kế hoạch bảo trì bảo dưỡng, cơ sở vật chất các trường.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Đại học trở lên

- Chuyên ngành: xây dựng, kinh tế xây dựng, ưu tiên các trường Đại học Bách Khoa, Xây dựng, SPKT, Kiến Trúc, GTVT ....

- Kiến thức pháp luật: Am hiểu Luật Đất Đai, Xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì

Những đặc quyền và quyền lợi chỉ có tại BMS:

- Mức lương, thưởng cạnh tranh theo năng lực.

- Chế độ phúc lợi: Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm (30/04, 01/05, 02/09, 20/11). Team building, sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỉ, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBGV/NV; Chế độ đóng BHXH, BHYT theo quy định. Đặc Biệt được hỗ trợ chính sách ưu đãi khi có con học tại hệ thống các trường liên cấp BMS.

- Chính sách Thưởng ghi nhận theo niên độ, hiệu quả công việc.

- Ngày nghỉ hằng năm: Ngày Lễ, Tết; Ngày 20/11; Ngày nghỉ phép theo quy định.

- Môi trường làm việc giáo dục chuyên nghiệp & thân thiện cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiều kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại khang trang, tạo cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân khi làm việc tại Nhà trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC BAN MAI

