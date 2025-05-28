Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: ICOM Building, số 17/93 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1/ Kế toán thanh toán
2/ Kế toán thuế
3/ Kế toán công nợ phải thu
4/ Công tác báo cáo, công việc khác
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1/ Kinh nghiệm làm việc
Kế toán tổng hợp từ 02 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thương mại điện tử, loyalty, ví điện tử, truyền thông, dịch vụ giá trị gia tăng.
2/ Trình độ & chuyên môn đào tạo
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán tài chính, có kiến thức chuyên môn vững chắc. Nắm vững chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, luật thuế hiện hành.
3/ Kỹ năng
4/ Tính cách cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM Thì Được Hưởng Những Gì
1/ Lương: 12 - 15 triệu
2/ Thưởng: Theo quy định của Công ty
Tết âm: Lương tháng 13 + Thưởng hiệu quả kinh doanh (tuỳ vào kết quả KD và đánh giá hiệu suất cá nhân)
Sinh nhật: 500.000 đồng/ nhân sự
Thưởng các ngày lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...)
3/ Phúc lợi:
Du lịch hàng năm
Teambuilding 1 lần/năm
Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật.
Khám sức khỏe định kỳ: 2 lần/năm.
Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
