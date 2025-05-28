Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ICOM Building, số 17/93 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1/ Kế toán thanh toán

2/ Kế toán thuế

3/ Kế toán công nợ phải thu

4/ Công tác báo cáo, công việc khác

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1/ Kinh nghiệm làm việc

Kế toán tổng hợp từ 02 năm trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thương mại điện tử, loyalty, ví điện tử, truyền thông, dịch vụ giá trị gia tăng.

2/ Trình độ & chuyên môn đào tạo

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán tài chính, có kiến thức chuyên môn vững chắc. Nắm vững chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, luật thuế hiện hành.

3/ Kỹ năng

4/ Tính cách cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Lương: 12 - 15 triệu

2/ Thưởng: Theo quy định của Công ty

Tết âm: Lương tháng 13 + Thưởng hiệu quả kinh doanh (tuỳ vào kết quả KD và đánh giá hiệu suất cá nhân)

Sinh nhật: 500.000 đồng/ nhân sự

Thưởng các ngày lễ Tết (08/03, 20/10, 30/04 và 01/05, 02/09, 1/1, ...)

3/ Phúc lợi:

Du lịch hàng năm

Teambuilding 1 lần/năm

Bảo hiểm xã hội, y tế theo luật.

Khám sức khỏe định kỳ: 2 lần/năm.

Nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM

