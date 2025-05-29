Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ LN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ LN
- Hồ Chí Minh: 18A đường số 3, KP4, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Làm việc với dịch vụ kế toán kiểm tra hạch toán kế toán, báo cáo thuế, báo cáo tài chính
- Quản lý công nợ: Theo dõi và xử lý công nợ phải thu, phải trả.
- Kiểm soát tài sản cố định: Kiểm kê và quản lý tài sản, công cụ dụng cụ.
- Tham gia kiểm toán và làm việc với cơ quan chính phủ về thuế, kế toán
- Phân công, giám sát các công việc của kế toán viên
- Tham gia vào các công việc khác khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm, học hỏi trong công việc
- Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ LN Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ LN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
