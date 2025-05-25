Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện

- Thiết kế/giám sát quản lý thi công các hạng mục liên quan đến hệ thống cơ điện (Điện – điện tử viễn thông, HVAC, Cấp thoát nước, PCCC)

- Triển khai bản vẽ thi công, máy móc dụng cụ thi công trong công trình nhà máy

- Rà soát cấu hình, đệ trình vật tư, thiết bị, bóc tách vật tư, đặt hàng và theo dõi tiến độ hàng về.

- Lập biện pháp thi công & kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng thi công lắp đặt.

- Thực hiện nghiệm thu, khối lượng thanh toán công việc phụ trách.

- Thực hiện nghiệm thu chạy thử, vận hành, hoàn công và bàn giao hệ thống

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Cơ/Điện

- Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành Autocad và các phần mềm văn phòng Word, Excel, Powerpoint,..

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm mảng thi công hệ thống cơ/điện

- Địa điểm: Đông Anh - Hà Nội

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN BÌNH PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 18-22 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

- Chế độ phụ cấp: ăn, ở, đi lại, máy tính, điện thoại, sim trong quá trình làm việc

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và BHTN, lương tháng 13, nghỉ phép... theo đúng Luật Lao động

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sếp tâm lý, đồng nghiệp thân thiện

- Được hưởng các chế độ khác theo quy định công ty: tham gia nghỉ mát hằng năm, team building và các sự kiện của công ty.

- Được công ty cho đi đào tạo các khóa ngắn hạn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

